A Détroit, Abdul El-Sayed promet des soins gratuits pour tous s'il est élu au Sénat. Le médecin démocrate espère renverser la majorité républicaine lors des midterms américaines cruciales de ce mardi.

Dans le Michigan, la promesse de soins gratuits galvanise les démocrates avant les midterms

Dans le Michigan, la promesse de soins gratuits galvanise les démocrates avant les midterms

AFP Agence France-Presse

Abdul El-Sayed, un médecin briguant sous la bannière démocrate un siège crucial au Sénat américain, électrise une foule de partisans à Détroit en lançant: «Faites du bruit pour la santé publique!» Cet ancien responsable médical, figure de l'aile gauche du parti et candidat surprise dans le Michigan, a bâti sa campagne sur la promesse d'instaurer la gratuité des soins pour tous les Américains.

«Vous méritez de pouvoir consulter un médecin sans recevoir une facture exorbitante», dit-il à la veille des élections de mi-mandat, un scrutin décisif qui pourrait priver Donald Trump de sa majorité au Congrès et réorienter sa présidence. Abdul El-Sayed a attiré d'immenses foules lors de ses meetings électoraux à travers le Michigan avec ses promesses de rendre les soins gratuits, y compris dans les bastions républicains profondément conservateurs.

Il a constaté «qu'il fallait un changement plus systémique, et il s'est dit 'Je vais me lancer dans la santé publique', ce qui est vraiment génial», salue Laura Knowles Tas, 67 ans, qui distribuait des badges «Abdul» pendant le rassemblement. Abdul El-Sayed «va se heurter à une sacrée résistance. J'espère qu'on va assister à une sorte de 'vague bleue'» mardi, ajoute-t-elle, faisant allusion à la couleur des démocrates.

«Rendre des comptes»

Outre les slogans «Finissons-en avec l'argent dans la politique» et «De l'argent dans votre poche», son projet de bouleverser le système médical américain, un secteur qui pèse des milliards de dollars et suscite de vives divisions, a porté ce candidat inattendu et s'est imposé comme son principal cri de ralliement. «Sur le terrain, nous constatons en temps réel ce qui arrive quand le système fait défaut à nos patients», explique Rob Davidson, médecin urgentiste dans l'ouest du Michigan.

Les républicains «ont fait grimper tous les prix et ont privé les gens de soins de santé (...) pour accorder des allègements fiscaux aux milliardaires», fustige M. Davidson, directeur exécutif du Comité pour la protection des soins de santé.

Lors du rassemblement, où les intervenants assurent que la victoire est à portée de main, Donavan McKinney, candidat à la Chambre des représentants, accuse Donald Trump de manoeuvrer pour repousser les coupes majeures dans la santé après l'élection de mardi. «On va les forcer à rendre des comptes», lance-t-il, sous les acclamations de la foule.

«Un changement majeur»

Abdul El-Sayed espère devenir le premier médecin démocrate à siéger au Sénat depuis 1969, et le tout premier responsable de santé publique à intégrer cette puissante chambre haute, fort de son expérience à la tête de systèmes de santé dans tout le Michigan.

Il a prononcé son discours de clôture devant les électeurs du Michigan dans un quartier de Détroit figurant parmi les plus pauvres des États-Unis, où de nombreux habitants dépendent de Medicare et Medicaid, les programmes publics de couverture médicale.

Ce sont précisément ces programmes de protection sociale qu'il a promis d'étendre à tous les Américains. «S'il y parvient, cela signifiera une couverture santé universelle pour tous. Cela voudra dire aller chez le médecin sans avoir à payer (...) des factures médicales salées», déclare Teri Bright, 30 ans, présente dans l'assistance.

Les républicains, dont son adversaire Mike Rogers, soutiennent que les plans de M. El-Sayed priveraient les patients de leur droit de choisir librement leur médecin et leur hôpital. «Nous ne pouvons pas prendre en charge les services de garde d'enfants, Medicaid et Medicare», a déclaré Donald Trump cette année, ajoutant que de telles responsabilités pourraient être gérées au niveau des États, tandis que Washington se concentrerait sur la «protection militaire».

2,4 millions de dollars

Dimanche, Abdul El-Sayed a mis en avant ses compétences politiques après que la députée démocrate Haley Stevens, qu'il avait battue lors d'une primaire acharnée pour la course au Sénat, a apporté son soutien à son adversaire républicain. «Je m'intéresse bien moins aux manoeuvres politiciennes qu'au fond des politiques publiques», a-t-il réagi par la suite.

Malgré cette retentissante querelle interne, qui menaçait de détourner l'attention des dernières heures cruciales de la campagne, l'équipe d'Abdul El-Sayed a indiqué avoir recueilli 2,4 millions de dollars dimanche, un record en une seule journée pour cet homme de 42 ans.