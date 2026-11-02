DE
FR

Par Richard Werly
Les Américains votent, les Européens paient

Les élections de mi-mandat qui se déroulent aux Etats-Unis ce mardi 3 novembre se paieront cash de ce côté-ci de l'Atlantique. Que Trump l'emporte ou perde le scrutin, son chantage va continuer, estime notre journaliste Richard Werly.
Publié: il y a 5 minutes
Peu importe le résultat des midterms, les Européens vont continuer à payer la facture des décisions américaines, pense Richard Werly.
Photo: BLICK
Richard Werly
Richard WerlyJournaliste Blick

Qui, parmi nous, regardera, durant la nuit du 3 au 4 novembre, les résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis? Du côté des médias, l’ébullition est programmée, avec moult soirées électorales nocturnes et envoyés spéciaux. Mais quid de l’intérêt réel? Pourquoi accorde-t-on autant d’importance à un scrutin qui se déroule de l’autre côté de l’Atlantique et n’entraînera pas, de toute façon, un changement de locataire à la Maison Blanche?

Nos éditoriaux sur Trump
Trump joue un pari risqué en frappant l’Iran: s’il renverse le régime sans guerre régionale.
Commentaire
Par Richard Werly
Le sort de Trump se joue maintenant à Téhéran
Marco Rubio a donné une ligne claire à la Conférence sur la sécurité de Munich.
Commentaire
Par Richard Werly
Dans l'Occident de Trump, la neutralité coûte cher

La réponse à cette question est simple. Et elle n’est pas agréable à redire. A l’heure d’écrire ces lignes, aucun pays européen ne peut complètement se désintéresser des urnes de l’Iowa, du Kansas, du Texas, du Maine ou de l’Alaska, pour citer quelques-uns des fameux «Etats clés» où se jouera la bataille Démocrates-Républicains. Même ceux qui voudraient détourner le regard et traiter ces «midterms» comme une affaire purement américaine doivent se rendre à l’évidence.

Les fermiers du Midwest, les Latinos de Californie ou du Texas, les fidèles des églises évangéliques de la «Bible Belt» (la ceinture de la Bible) du sud des Etats-Unis tiennent une part de notre destin dans leur bulletin de vote. S’ils rejettent Trump et son Parti républicain, la bataille au sommet du pouvoir à Washington aura des conséquences ici. Et s’ils confortent sa majorité, contre tous les sondages, le président des Etats-Unis sera encore plus en position de force pour nous imposer ses diktats.

Pouvoir d’achat

Ces élections de mi-mandat, dont le thème central est le pouvoir d’achat miné par l’inflation et les tarifs du carburant, ne sont pas un scrutin comme les autres. Elles achèveront, quel que soit le résultat, deux années de relations transatlantiques éprouvantes, durant lesquelles une nouvelle relation entre les Etats-Unis et nous, Européens, a commencé à se forger autour de ces quatre axes.

Point 1: Notre sécurité – membres de l’Alliance atlantique ou pas – n’est plus assurée automatiquement par l’Oncle Sam. Point 2: Cette sécurité va nous coûter de plus en plus cher, sous forme d’achats imposés d’armes «Made in USA». Point 3: Notre dépendance énergétique envers l’Amérique est destinée à s’accroître. Point 4: Notre souveraineté et notre capacité à défendre l’Ukraine contre la Russie continueront d’être mises à l’épreuve.

Nos éditoriaux sur les Etats-Unis
Arrêtons de jouer sur les mots et de croire au Père Noël transatlantique.
Commentaire
Par Richard Werly
Les Etats-Unis veulent pendre l'Europe
A travers cette mesure contre Thierry Breton, se dessine le portrait de l’année qui nous attend en 2026, estime notre journaliste.
Commentaire
Par Richard Werly
La tech américaine, ce prédateur qui profite de Trump

Le problème est qu’une victoire des démocrates, y compris dans les deux chambres du Congrès comme certains l’espèrent, ne changera rien à cet état de fait. Personne, à Washington, y compris parmi les élus les mieux intentionnés envers l’Europe, ne souhaite voir une seconde puissance occidentale émerger, et encore moins s’interposer. L’idée d’un futur accord d’association entre l’Union européenne et le Canada irrite. Le projet d’une défense communautaire solide inquiète les industriels, fabricants de missiles Patriot ou de F-35. Le désengagement de l’OTAN invoqué à plusieurs reprises par Trump et les siens est une fiction. L’Alliance atlantique est un carcan bien trop avantageux pour que les Etats-Unis l’abandonnent et en laissent les commandes aux Européens.

Nos podcasts sur Trump
Le président des Etats-Unis dénonse «l'affaissement civilisationnel de l'Europe».
PODCAST
Helvétix Café
Et si Trump avait raison de détester l'Europe?
AFP_64UF7FC.jpg
Podcast
Voyage au pays MAGA
Embarquez sur les routes de l'Amérique de Trump et Vance

Ce que nous aimons

Ce scrutin des midterms, lors duquel des centaines d’élus fédéraux, des dizaines de gouverneurs et des milliers de parlementaires, de juges ou de shérifs locaux seront choisis, est en quelque sorte une illusion. Nous aimons croire que si Donald Trump est battu, tout redeviendra comme avant. Nous aimons entendre les démocrates pilonner sa politique vis-à-vis de Poutine, sa guerre contre l’Iran et son protectionnisme commercial. Nous aimons nous convaincre qu’en cas de défaite trumpiste, les ingérences américaines dans les campagnes électorales européennes diminueront, voire disparaîtront.

Tout cela nous donne l’impression que le vent de la tempête va tourner et que nous reviendrons au «business as usual». Erreur. Au vu des deux années passées, le plus probable est qu'après le vote des Américains, ce 3 novembre, les Européens continueront de payer le prix de choix qui ne sont pas les nôtres.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus