Un enseignant a été abattu mardi dans une école à San Blas Atempa, dans l'Etat d'Oaxaca au Mexique. Les auteurs, qui ont pris la fuite, sont recherchés par le parquet local.

Au Mexique, des hommes armés font irruption dans une école et abattent un enseignant

Au Mexique, des hommes armés font irruption dans une école et abattent un enseignant

Panique dans un collège

AFP Agence France-Presse

Un enseignant a été tué par balles mardi dans une école de l'Etat d'Oaxaca, dans le sud du Mexique, a annoncé le parquet local. Ce dernier cherche à identifier les auteurs de cette attaque, qui a provoqué la panique au sein d'un collège de la petite ville de San Blas Atempa.

L'enseignant a été transporté dans un hôpital proche avant de succomber à ses blessures. Selon la presse locale, des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement avant de prendre la fuite.

Des attaques rares

Cette attaque en milieu scolaire au Mexique survient quelques jours seulement après une autre, perpétrée par deux anciens élèves dans une école du nord du pays. Au début octobre, deux frères âgés de 18 ans ont tué une directrice adjointe et ont blessé trois autres personnes, notamment à l'arme blanche.

Au Mexique, pays frappé par la violence du crime organisé, les attaques dans les écoles sont rares.