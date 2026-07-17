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Alerte au tsunami déclenchée
Un énorme tremblement de terre de magnitude 7,3 secoue le Mexique

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le sud du Mexique ce 17 juillet, selon l'USGS. Les autorités évaluent les dégâts et les secours sont en alerte.
Publié: 17:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le sud du Mexique. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un tremblement de terre de magnitude 7,3, suivi d'une réplique de 5,3, a frappé vendredi le sud du Mexique à sa frontière avec le Guatemala, a rapporté l'Institut géologique américain USGS, entrainant une alerte tsunami. La secousse, qui s'est produite au large dans le Pacifique et à 15 km de profondeur, a été enregistrée à 09H48 locales (14h48 GMT) à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Tapachula, dans l'Etat du Chiapas.

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Peu après, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), a déclenché une alerte tsunami. La secousse a été ressentie dans l'Etat voisin d'Oaxaca, ainsi qu'au Guatemala et au Salvador, ont constaté des journalistes de l'AFP. Selon les premiers rapports sur place aucune victime n'est à déplorer.

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La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué sur X que selon les gouvernements locaux «aucun dégâts majeur n'ont pour l'heure été rapportés» mais que «les protocoles» ont été activés. «Les autorités des différents niveaux de gouvernement effectuent des constations sur le terrain pour évaluer d'éventuels dommages structurels et coordonner les mesures préventives», a-t-elle ajouté.

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A Tuxtla Gutiérrez, capitale de l'Etat du Chiapas, quelques scènes de panique ont été observées dans les rares immeubles de grande hauteur de la ville, a constaté une journaliste de l'AFP sur place. «Il n'y a pas de dommages graves», a déclaré le secrétaire de la Marine, Raymundo Morales. De fortes vagues sont attendues sur la côte du sud du Pacifique mexicain et la population a été appelée à s'éloigner des rivages. Au Chiapas, les autorités locales de la protection civile ont mis en garde sur des variations du niveau de la mer d'un peu plus d'un mètre.

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