La fusillade sur le site des pyramides de Teotihuacan au Mexique, qui a fait un mort et 13 blessés, était planifiée. L'assaillant était un Mexicain de 27 ans, qui s'est donné la mort à l'arrivée des forces de police.

La fusillade des pyramides de Teotihuacan, au Mexique, était planifiée

La fusillade des pyramides de Teotihuacan, au Mexique, était planifiée

AFP Agence France-Presse

La fusillade ayant tué une femme canadienne et blessé 13 autres touristes, dont un enfant, lundi sur le site des pyramides de Teotihuacan au Mexique, avait été soigneusement préparée par son auteur, un Mexicain de 27 ans, selon les détails de l'enquête révélés mardi. L'assaillant a ouvert le feu vers midi lundi sur ce site très fréquenté du centre du pays, attraction touristique majeure au Mexique, avant de se suicider à l'arrivée des forces de l'ordre.

Cette fusillade, à quelques semaines de la Coupe du monde de football que le Mexique organise conjointement avec les Etats-Unis et le Canada, a poussé la présidente Claudia Sheinbaum à exiger un renforcement de la sécurité dans les zones touristiques, alors que l'enquête progresse. L'attaque «n'était pas spontanée», a déclaré le procureur général de l'Etat de Mexico, Jose Luis Cervantes Martinez.

Le tireur, Julio César Jasso Ramirez, un Mexicain de 27 ans, «s'était rendu à plusieurs reprises sur le site archéologique pour le repérer, avait séjourné dans des hôtels à proximité avant les faits et avait planifié ses actes», a-t-il expliqué en conférence de presse mardi. Une touriste canadienne âgée d'une vingtaine d'années a été tuée.

Parmi les 13 touristes étrangers blessés, plusieurs l'ont été par balles, dont un enfant de six ans. Ils sont de nationalité colombienne, canadienne, brésilienne ou encore américaine. L'ambassadeur des Etats-Unis au Mexique, Ronald Johnson, a fait part sur X de sa «tristesse».

Tuerie de Columbine

Selon le procureur, un sac à dos a été retrouvé sur place, dans lequel le tireur transportait le pistolet utilisé contre les touristes, un couteau, et 52 munitions. Des «textes, images, manuscrits (...) liés à des faits violents» survenus «aux Etats-Unis en avril 1999», ont également été découverts dans le sac, a ajouté le procureur.

Le 20 avril 1999, deux élèves de 17 et 18 ans du lycée Columbine, dans le Colorado, avaient abattu en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider. Jacqueline Gutiérrez, une touriste américaine témoin de l'attaque, a raconté à la chaîne Milenio les propos de l'assaillant: «une des choses qu'il nous a dites, c'est que cet endroit était fait pour les sacrifices, pas pour nos petites photos (...) et que c'était l'anniversaire du massacre de Columbine.»

A moins de deux mois de la Coupe du monde de football 2026, Claudia Sheinbaum a réclamé un renforcement des contrôles afin d'empêcher l'introduction «d'armes à feu sur un site archéologique ou touristique». «Il est évident que nous devons renforcer la sécurité», a-t-elle concédé alors que Mexico accueillera le match d'ouverture du Mondial le 11 juin, et s'apprête à recevoir plus de 5,5 millions de visiteurs durant la compétition.

Certains visiteurs ont renoncé

La présidente mexicaine a également affirmé que l'agresseur avait des «problèmes psychologiques» et qu'il ne s'agissait «pas d'un fait lié à la délinquance». Teotihuacan se trouve à environ 50 kilomètres de la capitale, d'où partent chaque jour des excursions pour les touristes nationaux et étrangers.

Pour Juan Carlos Mejia, directeur exécutif du voyagiste Estur, le renforcement annoncé des contrôles est une «très bonne chose» car à l'heure actuelle, on «ne contrôle jamais» personne pour entrer sur le site archéologique. L'agence a annulé tous ses voyages prévus vers ce haut lieu du tourisme mardi, jour où il est resté fermé, ce qui représente «un coup dur», a ajouté le responsable. Certains de ses clients ont même renoncé à le visiter, «par peur».

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire a annoncé que le site archéologique rouvrirait au public mercredi, «avec un protocole de sécurité renforcé». Avec ses pyramides du Soleil et de la Lune et sa Chaussée des morts, le site de Teotihuacan est le plus important monument de la période classique préhispanique. Entre janvier et juillet 2025, il a été le deuxième site archéologique la plus visité du pays, avec près d'un million de touristes, derrière celui de Chichen Itza. Une hausse de la fréquentation des sites touristiques mexicains est attendue lors du Mondial.