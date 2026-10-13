Trente ans après le meurtre de Tupac Shakur, Duane Davis, un ex-membre des South Side Compton Crips, a été condamné mardi à au moins 40 ans de prison à Las Vegas.

Meurtre de Tupac Shakur: un ex-membre de gang condamné

Meurtre de Tupac Shakur: un ex-membre de gang condamné

Meurtre de Tupac Shakur: un ex-membre de gang condamné à 40 ans de prison minimum

Trente ans après la mort de Tupac Shakur, l'ex-membre de gang accusé d'avoir commandité le meurtre de la légende du rap à Las Vegas a été condamné mardi à une peine d'emprisonnement de 40 ans minimum.

Duane «Keffe D» Davis, ex-figure des South Side Compton Crips - un gang d'un quartier sensible de Los Angeles -, avait été reconnu coupable fin août, au terme d'un procès qui a décortiqué ses confidences compromettantes sur la nuit du meurtre, tirées de ses propres mémoires.

«Vous n'avez pas le droit d'arracher un homme à sa famille. Vous n'avez pas le droit de lui ôter la vie, de lui voler tout son avenir, puis de vous en tirer à bon compte. Surtout quand cet homme s'appelle Tupac Shakur», a insisté la juge Carli Kierny, en prononçant la peine.

«Cela nous a pris 30 ans, mais aujourd'hui, vous allez répondre de vos actes», a-t-elle ajouté.

Avant même le prononcé de la peine, l'avocat de M. Davis, Michael Sanft, a annoncé qu'ils allaient «faire appel de cette décision».

Pendant trois semaines, le procès a décortiqué la vengeance de gang fatale à Tupac Shakur, la nuit du 7 septembre 1996.

Selon l'accusation, Duane Davis a organisé le meurtre du rappeur pour se venger du passage à tabac de son neveu Orlando Anderson, auquel Tupac avait participé quelques heures plus tôt, après avoir assisté à un combat du boxeur Mike Tyson à Las Vegas.

rfo/sia