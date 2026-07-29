La Suisse a étouffé ce mercredi: plusieurs records de juillet battus
Mercredi après-midi, le thermomètre a grimpé jusqu’à 36,8 degrés à l’aéroport de Zurich, à Kloten. Il s’agit de la température la plus élevée jamais mesurée sur place au mois de juillet. Le précédent record, qui datait de ce même mois, s’élevait à 36,5 degrés, a confirmé MétéoSuisse à Blick.
Les records sont tombés en série dans la région zurichoise et sur le Plateau suisse. A Rünenberg, dans le canton de Bâle-Campagne, la station météorologique a relevé 35,5 degrés à 18 heures. Le précédent record de juillet, fixé à 34,6 degrés, a ainsi été dépassé de près d’un degré.
Des records mensuels ont également été battus à Zurich-Fluntern et au Hörnli, où les températures ont atteint respectivement 36,6 et 30,6 degrés. Mais c’est à Engelberg, dans le canton d’Obwald, que l’écart a été le plus spectaculaire. Avec 30,4 degrés, la température a dépassé de plus de trois degrés le précédent record enregistré sur place pour un 29 juillet.
Des rafales à plus de 100 km/h au lac Noir (FR)
Le front orageux qui a traversé la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi a entraîné par endroits des chutes de grêle ou des vents violents qui ont pu provoquer des dégâts, en particulier des chutes d'arbre. A Planfayon (FR) dans la région du lac Noir, Eole a notamment soufflé avec des pointes à 108 km/h, a mesuré MétéoSuisse.
Dans la région de Winterthour, une supercellule a provoqué plus de 40 mm de pluie intense en une heure et des grêlons pouvant atteindre 3 cm, a précisé vendredi l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur X.
Dans le canton de Zurich, les pompiers sont intervenus à 268 reprises, selon les services de sauvetage et de protection zurichois sur la plateforme X. La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés.
Source: ATS
Pluie et baisse des températures: l'été caniculaire fait une pause
Après des semaines de chaleur et de nombreux jours où le mercure a dépassé la barre des 30 degrés, la Suisse s'apprête à connaître un changement météorologique marqué. Au lieu du soleil et d'un temps propice à la baignade, ce sont les nuages, les averses et les orages qui domineront le ciel ces prochains jours. Parallèlement, les températures baisseront sensiblement. L'été caniculaire de ces dernières semaines marque enfin une pause… pour l'instant
Dès vendredi, le temps se montrera capricieux. Selon MétéoSuisse, des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux. C'est surtout l'après-midi que de nombreuses averses et des orages parfois violents se développeront. Localement, de la grêle, de fortes rafales de vent et des précipitations importantes sont même possibles. Le danger n’est pas écarté pour autant: MétéoSuisse émet actuellement une alerte de niveau 3 en raison de violents orages potentiels. Une large bande s’étendant de Berne à Coire en passant par Zurich est concernée.
Les températures baissent enfin
Alors que vendredi, des températures maximales avoisinant les 26 degrés seront encore enregistrées dans de nombreuses régions, elles avoisineront les 25 degrés samedi et ne dépasseront plus que 23 degrés environ dimanche. Le temps restera également relativement frais en début de semaine. Météo Suisse prévoit pour lundi à mercredi des températures maximales comprises entre 23 et 24 degrés. Les températures matinales ne dépasseront souvent pas les 15 degrés.
Après la chaleur exceptionnelle des dernières semaines, ces températures pourraient sembler presque fraîches à beaucoup de gens. En réalité, elles sont tout à fait normales pour cette période de l'année. Un coup d’œil à la période de référence climatique actuelle, de 1991 à 2020, montre que des températures maximales avoisinant les 24 ou 25 degrés en juillet ne sont en aucun cas inhabituelles.
De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres
En Suisse, des intempéries violentes ont de nouveau touché certaines régions jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le canton de Zurich, les pompiers ont dû intervenir à 268 reprises, selon un décompte des secours zurichois sur la plateforme X.
La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés. Selon SRF Meteo, plus de 26'000 éclairs ont été recensés jusqu'à 23h00, et des pluies torrentielles se sont abattues par intermittence. C'est à Winterthour/Seen que les précipitations ont été les plus importantes. Environ un tiers des précipitations habituellement enregistrées sur l'ensemble du mois de juillet y est tombé en une seule soirée.
En raison d'un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a par précaution dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités avaient toutefois pu reprendre à 21h23. Des grêlons sont également tombés par endroits, de la Suisse centrale jusqu'à Winterthour.
Source: ATS
Le Montreux Jazz Festival contraint d'évacuer ses quais après une alerte à la foudre
En raison d'un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités ont pu reprendre à 21h23.
Aucun concert n’a été annulé. Ils ont seulement été retardés le temps que l’orage passe, a indiqué Eduardo Mendez, porte-parole du MJF à Keystone-ats.
Parallèlement, la soirée Audemars Piguet au Mirador a continué malgré la pluie, mais la situation reste précaire.
Source: ATS
Alerte canicule levée: la Suisse romande à nouveau sous la menace d’orages
Le soleil matinal va rapidement céder sa place à une dégradation orageuse majeure et violente sur l'ensemble du pays.
Le Service de la santé publique a levé l'alerte canicule pour le Valais ce jeudi matin via Alertswiss. Le canton de Vaud a annoncé le faire pour cette fin d'après-midi. Mais la prudence est de mise: après une matinée bien ensoleillée, le ciel s’ennuagera progressivement par l’ouest dès la mi-journée.
MétéoSuisse annonce le développement de nombreux orages l'après-midi sur toutes les régions romandes. Ces perturbations s'annoncent localement violentes, accompagnées de chutes de grêle et de rafales de vent, avant une accalmie durant la nuit. En plaine, les températures atteindront encore un maximum de 32°C.
Vendredi, le temps restera instable avec une alternance d'éclaircies et d'averses orageuses parfois fortes l'après-midi. Le mercure affichera une baisse avec 27°C au plus chaud.
Violents orages et grêle sur la Suisse romande ce mercredi!
Après un réveil localement agité par quelques averses, une accalmie temporaire s'installe ce mercredi matin sur la Suisse romande. Mais ce répit sera de courte durée. «Durant l'après-midi et la soirée, il faut s'attendre à des orages localement forts et généralisés – il existe un potentiel d'intempéries», prévient le service météorologique Meteo News.
Alerte de niveau 3 dès la mi-journée
La Confédération a émis une alerte de niveau 3 (danger marqué) pour une grande partie du pays dès midi. En Suisse romande et en Valais, le temps restera d'abord assez ensoleillé malgré quelques résidus nuageux, faisant grimper le thermomètre jusqu'à 33°C en plaine. L'isotherme du 0°C se situera quant à lui autour de 4100 mètres d'altitude.
Dès la mi-journée, le risque orageux se généralisera à toutes les régions. Les prévisionnistes redoutent des phénomènes localement violents, caractérisés par une activité électrique accrue, des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie en peu de temps et de fortes rafales de vent capables de coucher des arbres ou de briser des branches.
Une perturbation d'ouest en est
Les radars de précipitations indiquent que le front perturbé balayera le pays d'ouest en est à partir de 14 heures. Le Valais, la Suisse centrale et le Tessin figurent parmi les zones les plus exposées, avant que les intempéries ne décalent leur course vers la Suisse orientale en fin de journée. Les averses et les développements orageux se poursuivront par intermittence jusqu'au milieu de la nuit.
Mardi déjà, de violents orages ont balayé la Suisse centrale, notamment dans les régions de Soleure et de Lucerne, où de nombreux arbres ont été déracinés et se sont abattus sur des véhicules. Plusieurs témoins ont rapporté que la tempête s'était déclenchée de manière extrêmement soudaine, un scénario qui pourrait bien se répéter cet après-midi en Suisse romande.
Pas d'orages à l'horizon ce dimanche
Soleil, températures élevées et ciel bleu. Nous traversons actuellement une longue vague de chaleur due à un anticyclone situé au-dessus de l'Atlantique. Samedi, les températures avaient oscillé entre 31 et 35 degrés – malgré quelques orages en Suisse romande.
Ce dimanche, pas d'orages à l'horizon. Selon MétéoSuisse, il fera beau malgré quelques voiles nuageux. Quelques petits cumulus dans les Alpes viendront rythmer l'après-midi. Sur le Plateau, une bise faible à modérée apportera un léger répit face aux 34°C annoncés.
Toutefois, la fin de cette vague de chaleur n'est pas près de se terminer: l'alerte canicule est prolongée jusqu'à jeudi prochain inclus. Des températures pourront atteindre localement 37 degrés. Des orages isolés et averses sont possibles dès lundi.
20'000 foyers privés d'électricité dans le Sud-Ouest suite aux orages
Quelque 20'000 foyers sont privés d'électricité samedi matin dans le Sud-Ouest, après le passage d'orages et de nombreux impacts de foudre dans la nuit, qui n'ont pas fait de blessés. A 8h, selon des chiffres d'Enedis, 20'000 foyers étaient encore privés d'électricité, dont 12'000 en Dordogne, 7000 en Gironde et 1000 en Lot-et-Garonne, essentiellement à la suite de chutes d'arbres ou de branches sur les fils électriques.
Dans la nuit, plus de 38'000 foyers ont été touchés par des coupures, dont une bonne partie a été prise en charge par des manoeuvres à distance, indique Enedis, qui prévoit un rétablissement des lignes «dans le courant du week-end».
Vendredi, 44 départements avaient été placés en vigilance jaune aux orages par Météo-France, et 47 le sont encore samedi. L'observatoire des orages Keraunos, qui évoque une «activité électrique soutenue» dans le sud du pays cette nuit, a relevé 64'000 éclairs au total dans le Sud-Ouest, dont 7800 impacts de foudre.
Source: AFP
Un feu de forêt fait 12 morts près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne
Un feu de forêt qui s'est déclenché en fin de journée jeudi près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait 12 morts, dont certains ont été retrouvés dans leur véhicule, un bilan dramatique qui dépasse celui de l'ensemble de 2025.
«Immense tristesse et désolation face aux terribles conséquences de l'incendie qui affecte la province d'Almería», a réagi sur X le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, présentant ses condoléances aux familles de victimes et appelant à faire preuve de «beaucoup de prudence».
Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, puis l'été, avec des températures dépassant parfois les 40°C, créant les conditions pour des feux dévastateurs.
En 2025, plus de 393'000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS), soit les pires feux de l'histoire récente du pays. Dans ces incendies, plus de 8.000 au total, huit personnes avaient été tuées, 86 blessées et plus de 42'000 évacuées, d'après le ministère de l'Intérieur.
Source: AFP
Le feu ravage 4500 hectares et bouleverse le Tour de France
L'incendie dans les Pyrénées-Orientales qui a contraint les autorités à annoncer «l'adaptation» de l'étape du Tour de France de lundi dans ce département, avec une épreuve sans public, a désormais «parcouru 4500 hectares», a annoncé la préfecture dans la nuit. «Les conditions météorologiques restent défavorables et nécessitent la poursuite d'une mobilisation importante des secours», a déclaré la préfecture sur le réseau social X, précisant que «les habitants de 26 communes ont été invités à évacuer».
Les moyens de lutte sont concentrés, selon la préfecture, sur les secteurs d'Ille-sur-Têt, Rodès et Bouleternère, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan. Sa progression a poussé les autorités à ordonner l'évacuation de quelque 10'500 personnes, habitants du massif des Aspres et de la ville d'Ille-sur-Têt.
Le feu se situe à quelques dizaines de kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée lundi vers 17h00 de la 3e étape du Tour de France, démarrant à Granollers (Espagne). Conséquence: l'étape sera limitée, en territoire français, «au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l'organisation de l'épreuve», et «sans public», a annoncé lors d'une conférence de presse Pierre Regnault de la Mothe, le préfet des Pyrénées-Orientales.
Quelques 700 sapeurs-pompiers, 200 véhicules terrestres et près d'une dizaine de moyens aériens luttent contre ce feu. «Les moyens aériens ont interrompu leurs opérations à 21h30 et reprendront dès la fin de la nuit aéronautique», a précisé la préfecture.
Source: AFP