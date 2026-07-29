La Suisse a étouffé ce mercredi: plusieurs records de juillet battus

Mercredi après-midi, le thermomètre a grimpé jusqu’à 36,8 degrés à l’aéroport de Zurich, à Kloten. Il s’agit de la température la plus élevée jamais mesurée sur place au mois de juillet. Le précédent record, qui datait de ce même mois, s’élevait à 36,5 degrés, a confirmé MétéoSuisse à Blick.

Les records sont tombés en série dans la région zurichoise et sur le Plateau suisse. A Rünenberg, dans le canton de Bâle-Campagne, la station météorologique a relevé 35,5 degrés à 18 heures. Le précédent record de juillet, fixé à 34,6 degrés, a ainsi été dépassé de près d’un degré.

Des records mensuels ont également été battus à Zurich-Fluntern et au Hörnli, où les températures ont atteint respectivement 36,6 et 30,6 degrés. Mais c’est à Engelberg, dans le canton d’Obwald, que l’écart a été le plus spectaculaire. Avec 30,4 degrés, la température a dépassé de plus de trois degrés le précédent record enregistré sur place pour un 29 juillet.