Aux Etats-Unis, près de 500’000 personnes étaient toujours privées d’électricité vendredi après de violentes intempéries. A New York, le centième défilé de Thanksgiving de Macy’s a été reporté à samedi.

Report historique de la parade de Thanksgiving à New York après la tempête

Report historique de la parade de Thanksgiving à New York après la tempête

Des centaines de milliers d'Américains étaient toujours privés d'électricité vendredi, après de violentes intempéries qui ont balayé l'est et le centre des Etats-Unis et ont provoqué le report d'un grand défilé à New York. De fortes pluies, des bourrasques de vent et des inondations côtières ont frappé l'est du pays lors de la fête de Thanksgiving, jour férié aux Etats-Unis.

Vendredi, près de 500’000 personnes étaient toujours privées d'électricité à travers le pays, selon le site PowerOutage.us. La Pennsylvanie, dans l'est du pays, a été l'Etat le plus touché avec environ 122’000 foyers sans électricité.

Dans le Missouri (centre), où il a neigé près de 40 centimètres par endroits, le courant n'avait toujours pas été rétabli pour environ 72’000 foyers. Le trafic aérien a également été perturbé avec 1600 retards et plus de 500 annulations de vols, selon le site de suivi FlightAware.

Parade reportée

Dans l'Etat de New York, près de 45’000 foyers étaient encore sans électricité. A New York, le jour de Thanksgiving, des milliers de curieux se massent habituellement pour assister au célèbre défilé de Macy's, où d'immenses ballons gonflés à l'hélium, parfois hauts de plusieurs étages et à l'effigie de personnages de dessins animés ou de la culture populaire, flottent au-dessus de la foule.

Mais en raison des conditions météorologiques, ce centième défilé a été déplacé à samedi. C'est la première fois dans l'histoire de l'événement que la parade est reportée. Elle avait toutefois été annulée trois années consécutives, en 1942, 1943 et 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale.