La neige se fait attendre à Montréal: un record historique de chute la plus tardive a été brisé cette année. El Niño et des températures douces bouleversent le climat, selon les experts canadiens.

ATS Agence télégraphique suisse

Y aura-t-il de la neige à Noël à Montréal? Elle n'est en tout cas toujours pas tombée et le record de la chute la plus tardive va y être battu cette année, une conséquence d'El Niño.

Jusqu'ici, la chute de neige la plus tardive avait été enregistrée le 23 novembre 2011, selon les données collectées dans la métropole québécoise par les autorités depuis 150 ans, a expliqué à l'AFP Simon Legault, météorologue au sein du service fédéral Environnement et Changement Climatique Canada.

Il est donc certain que le record de la première trace de neige au sol la plus tardive sera battu cette année, conséquence d'un mois de novembre particulièrement doux et d'une réduction drastique des précipitations.

«Une certaine influence d'El Niño»

Selon Simon Legault, on note dans ce phénomène «une certaine influence d'El Niño» et du déplacement des masses d'air que ce phénomène climatique entraîne. El Niño est une variation naturelle du climat qui réchauffe les températures de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial, ce qui entraîne les mois suivants des modifications majeures des régimes de vents, de pression et de précipitations à l'échelle mondiale.

L'épisode actuel, déclaré en juin, pourrait devenir le plus intense jamais enregistré, amplifiant les effets du changement climatique d'origine humaine. Au-delà d'El Niño, «la durée de la couverture de neige a diminué dans l'ensemble du Canada au cours des quatre dernières décennies», a noté en septembre le gouvernement fédéral dans son rapport sur le changement climatique.