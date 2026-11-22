Une violente tempête a dévasté la ville de Tupancireta, faisant au moins cinq morts et 265 blessés. La quasi-totalité des habitants ont dû quitter leur logement.

Plus de 8000 maisons endommagées après une tempête au Brésil

Plus de 8000 maisons endommagées après une tempête au Brésil

AFP Agence France-Presse

Le bilan de la tempête qui a dévasté la ville de Tupancireta, dans le sud du Brésil, s’est alourdi à cinq morts et 265 blessés, ont annoncé dimanche les autorités.

Une violente tempête, avec des vents soufflant à 114 km/h, a soudainement frappé dans la nuit de vendredi à samedi cette localité agricole d’environ 20'000 habitants, dans l’Etat du Rio Grande do Sul.

Selon la mairie, près de 8000 des 8600 maisons de la ville ont été endommagées par cette tempête qui, en moins d’une heure, a emporté des toits, détruit des murs, abattu des arbres et des poteaux et plongé la population dans le noir, sans eau ni électricité.

Etat de calamité publique

La quasi-totalité des habitants ont dû quitter leur logement, mais seulement une quarantaine d’entre eux ont eu besoin d’un hébergement dans des refuges publics, selon la Défense civile du Rio Grande do Sul.

Le gouvernement fédéral a reconnu samedi l’état de calamité publique dans cette commune, permettant ainsi aux ministères de mobiliser des ressources pour les victimes de la tempête.

Il a précisé dans un communiqué que les priorités sont l’aide humanitaire, avec des vivres, de l’eau et des produits d’hygiène, ainsi que le nettoyage de la ville et l’achat de tuiles pour réparer les toits des habitations.

200 militaires déployés

Quelque 200 militaires ont été déployés pour enlever les décombres et dégager les rues, et une équipe médicale a été chargée d’évaluer l’état du réseau de santé local, l’hôpital de Tupancireta ayant subi des dégâts.

La Défense civile a décrit le phénomène météorologique comme une «supercellule», un type de tempête qui précède généralement les tornades, et n’a pas exclu qu’une tornade se soit alors formée.

En 2025, le Brésil a enregistré un record de 92 tornades et phénomènes similaires, selon Prevots, réseau de météorologues bénévoles associé à des universités et des instituts de recherche.