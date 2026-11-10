Face à l'arrivée de la tempête Charles, le Portugal place huit districts en alerte rouge. Ecoles fermées, télétravail recommandé et vents de 140 km/h annoncés.

Le Portugal se confine partiellement face à la tempête Charles

Le Portugal se confine partiellement face à la tempête Charles

En bref Le gouvernement portugais a annoncé la fermeture des écoles et des services publics non essentiels mercredi, alors que plusieurs régions, dont Lisbonne, sont placées en alerte rouge à cause de la tempête Charles avec des rafales prévues jusqu'à 140 km/h.

Le ministre de l'Intérieur, Luis Neves, a exhorté la population à rester chez elle et à éviter le littoral, rappelant les conséquences meurtrières des tempêtes de l'hiver dernier.

Entre le 22 janvier et le 15 février 2026, le Portugal a subi sept tempêtes successives, causant au moins sept morts et des vents atteignant 130 km/h.

AFP Agence France-Presse

Les écoles et les services publics non essentiels seront fermés mercredi au Portugal, dont plusieurs régions ont été placées en alerte rouge en raison d'une tempête pouvant provoquer des rafales de 140 km/h, a annoncé mardi le gouvernement.

«Que tous ceux qui le peuvent restent chez eux. (...) Demain sera une journée tout à fait exceptionnelle et il est nécessaire que nous restions confinés chez nous et protégés», a mis en garde le ministre de l'Intérieur Luis Neves, lors d'une conférence de presse au siège de la protection civile.

Selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA), les premiers effets de la dépression Charles sont attendus sur le territoire portugais à partir de la fin de la matinée de mercredi, mais l'île de Madère, située au large des côtes marocaines, devrait être touchée dès la fin de la journée de mardi. Huit districts du centre et du sud du pays, dont la capitale Lisbonne, seront placés en alerte rouge. Les rafales pourraient atteindre 100 à 120 km/h, voire 140 km/h, notamment sur le littoral.

De fortes pluies sont également attendues, faisant craindre des inondations, en particulier en milieu urbain. Les autorités redoutent également des chutes d'arbres et de structures ainsi que des coupures d'électricité et de télécommunications. Face à ces prévisions, le ministre de l'Intérieur a appelé les Portugais à rester chez eux dans la mesure du possible et à privilégier le télétravail.

Des intempéries mortelles

Luis Neves a en outre appelé la population à s'éloigner du littoral, particulièrement exposé aux vents violents et à une forte houle. «Nous voulons prévenir plutôt que de faire face à des difficultés supplémentaires», a souligné le ministre, évoquant les conséquences des tempêtes meurtrières qui ont touché le pays l'hiver dernier, faisant plusieurs morts en raison de comportements imprudents, selon lui.

Les intempéries du début de l'année ont fait au moins sept morts, selon les données de la protection civile, tandis que certains médias locaux ont évoqué un bilan plus lourd, allant jusqu'à près d'une vingtaine de victimes directes et indirectes. Entre le 22 janvier et le 15 février, le Portugal a été touché par sept tempêtes successives, accompagnées de vents atteignant les 130 km/h, de précipitations intenses, d'inondations et de glissements de terrain.

Les intempéries avaient également provoqué d'importants dégâts aux infrastructures, notamment l'effondrement partiel d'un tronçon de la principale autoroute du pays reliant Lisbonne à Porto (nord). Des dizaines de milliers de clients avaient par ailleurs été privés d'électricité pendant plusieurs jours. La péninsule ibérique est particulièrement exposée au dérèglement climatique et subit des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.