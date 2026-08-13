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Une météo «sans précédent»
Des pluies torrentielles s'abattent sur l'est du Japon

L'est du Japon a été submergé jeudi par des pluies diluviennes «sans précédent», causant des inondations et privant d'électricité des milliers de foyers. Les autorités ont émis une alerte maximale et ordonné l'évacuation de plus de 100'000 personnes.
Publié: 13.08.2026 à 17:15 heures
L'est du Japon a été submergé jeudi par des pluies diluviennes «sans précédent»
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des pluies torrentielles «sans précédent» se sont abattues jeudi sur l'est du Japon, causant glissements de terrain et pannes d'électricité, et amenant les autorités météorologiques à décréter l'alerte maximale dans la zone.

Des images diffusées par la chaîne publique NHK ont notamment montré des voitures submergées par les eaux inondant un quartier résidentiel de la ville de Kashiwa, dans la région de Chiba. «Nous allons vers un niveau de pluie intense sans précédent», a déclaré un responsable de l'Agence météorologique japonaise (JMA), lors d'une conférence de presse.

Il a appelé les populations des zones touchées par ses violentes précipitations localisées à se mettre en «sécurité immédiatement». «Vos vies peuvent être en danger imminent», a-t-il averti. La JMA a émis des alertes de fortes pluies de «niveau 5», le plus élevé, pour plus d'une dizaine de villes.

Plus de 100'000 foyers, la plupart dans la région de Chiba, mais aussi dans celles d'Ibaraki et Saitama, ont été appelés à évacuer, selon l'agence de gestion des catastrophes. Des centaines de personnes se massaient dans la gare de Chiba du fait de la suspension du trafic ferroviaire, a constaté un journaliste de l'AFP.

«Une totale surprise»

Environ 100 mm de pluie sont tombés dans l'heure précédant 21H00 (12H00 GMT), à Sakura, autre localité de Chiba, selon la JMA, citée par la NHK. Ces intempéries ont privé d'électricité plus de 10'000 foyers de la région. Des glissements de terrain, coulées de boue et inondations de logements ont en outre été signalés aux autorités dans plusieurs localités de Chiba, selon la chaîne de télévision.

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«C'est survenu soudainement, alors ça a été une totale surprise. Il n'y a plus d'électricité, donc je m'inquiète de savoir si je pourrai ouvrir mon commerce dans les prochains jours», a déclaré une habitante de la ville d'Ichikawa, à la NHK. Selon les scientifiques, le dérèglement climatique causé par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus longs et plus intenses.


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