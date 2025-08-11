DE
Inondations et glissement de terrain
Le Japon appelle des millions de citoyens à évacuer

Les autorités nippones ont appelé lundi plusieurs millions de personnes à évacuer leur domicile en raison d'inondations et glissements de terrain. Ceux-ci sont survenus après des pluies violentes dans le sud-ouest du Japon, qui ont fait plusieurs disparus.
Au Japon, «la situation présente un danger mortel et la sécurité doit être assurée immédiatement», ont averti les météorologues.
Photo: Keystone/AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des images de la télévision nippone montrent plusieurs zones du département de Kumamoto où des maisons, des magasins et des véhicules sont envahis par des eaux d'environ un mètre de haut. En six heures lundi matin, plus de 37 centimètres de précipitations sont tombés sur la ville de Tamana, la plus touchée par la pluie. Cela constitue un record au niveau local, selon l'agence météorologique japonaise.

«Danger mortel»

«La situation présente un danger mortel et la sécurité doit être assurée immédiatement», ont averti les météorologues, ajoutant qu'«une vigilance maximale (était) requise». Au total, des avertissements et appels à évacuer ont été émis pour plus de trois millions d'habitants de régions du sud-ouest du Japon, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Quelque 384'000 personnes résidant pour la plupart dans le Kumamoto font l'objet du plus haut niveau d'alerte, de même source.

Un homme de Kosa, dans le Kumamoto, a été porté disparu lundi après un glissement de terrain qui a touché son domicile, a déclaré un responsable local à l'AFP. A Misato, autre ville du département, des secouristes cherchent quant à eux à venir en aide à un homme âgé piégé à l'intérieur de son logement touché lui aussi par un glissement de terrain, a indiqué un responsable local à l'AFP.

Deux personnes de la grande ville de Fukuoka ont, elles, été emportées dimanche par un cours d'eau et sont toujours portées disparues lundi, d'après le média public NHK.

