L'Espagne enregistre le début d'été plus chaud depuis 1961

Deux vagues de chaleur ont marqué le début d'été le plus chaud en Espagne depuis 1961, avec une température moyenne de 24,5°C, selon l'agence météo AEMET.

AFP Agence France-Presse

L'Espagne continentale a connu son début d'été le plus chaud depuis les premiers relevés en 1961, deux vagues de chaleur ayant fait grimper les températures, a annoncé mardi l'agence météorologique nationale AEMET.

La température moyenne entre le 1er juin et le 15 juillet a atteint 24,5°C, soit 3,3 degrés de plus que la moyenne de 21,2°C pour la période de référence 1991-2020, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'AEMET, Rubén del Campo.



