L'Espagne enregistre le début d'été plus chaud depuis 1961

AFP Agence France-Presse
L'Espagne continentale a connu son début d'été le plus chaud depuis les premiers relevés en 1961, deux vagues de chaleur ayant fait grimper les températures, a annoncé mardi l'agence météorologique nationale AEMET.
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La température moyenne entre le 1er juin et le 15 juillet a atteint 24,5°C, soit 3,3 degrés de plus que la moyenne de 21,2°C pour la période de référence 1991-2020, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'AEMET, Rubén del Campo.
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