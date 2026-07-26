23 disparus après le naufrage d'un navire vietnamien

AFP Agence France-Presse
Les secours en mer s'efforcent de retrouver 23 personnes portées disparues après le naufrage d'un navire vietnamien transportant 62 membres d'équipage en mer de Chine méridionale, a rapporté dimanche matin la chaîne de télévision d'Etat CCTV.
Le cargo Khoi Nguyen 18 a rencontré des difficultés près du récif de Yongshu, également connu sous le nom de récif Fiery Cross, et 39 personnes ont été secourues, a indiqué CCTV.
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