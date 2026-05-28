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Menaces de publication sur le darknet
Photos d'enfants suisses volées dans une cyberattaque en Allemagne

Des cybercriminels ont volé en mai des milliers de photos d'élèves suisses en piratant une entreprise allemande, révèle le média Watson. Les parents concernés devraient être informés après la menace de publication sur le darknet.
Publié: il y a 7 minutes
Les photographes ont désormais été invités à informer les parents des élèves concernés.
Photo: Sascha Steinbach
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ATS Agence télégraphique suisse

A la mi-mai, de nombreuses photos prises par des photographes scolaires suisses ont été volées lors d'une cyberattaque contre une entreprise allemande. Les auteurs ont menacé de publier les images sur le darknet. Lors de l'attaque contre la société Portraitbox GmbH, des cybercriminels ont pillé les galeries en ligne protégées par mot de passe, a rapporté jeudi le site d'information Watson. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a confirmé cette affaire à Keystone-ATS.

Les services de cette entreprise allemande spécialisée dans la vente de photos sont également utilisés par de nombreux photographes scolaires dans notre pays. C'est pourquoi «un grand nombre de personnes en Suisse sont concernées», selon le PFPDT. Le PFPDT a reçu des signalements de violations de la sécurité des données de la part de photographes ayant traité aussi bien des commandes individuelles que des commandes groupées, comme celles provenant d'écoles, a-t-il ajouté.

Les photographes ont désormais été invités à informer les parents des élèves concernés. Ils peuvent procéder par différents canaux, tels que via leur site web, par e-mail ou directement avec les écoles concernées. Le préposé à la protection des données et à la transparence reste en contact avec les autorités allemandes. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données en Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'est saisie de l'affaire.

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