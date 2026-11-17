Les mémoires de l’ex-président américain Joe Biden paraissent ce 17 novembre. Il y raconte ses rencontres privées avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, règle ses comptes avec des alliés politiques et révèle l’avis d’Angela Merkel sur Donald Trump.

En bref Joe Biden publie ce 17 novembre ses mémoires consacrées à son mandat et son retrait de la campagne électorale de 2024

Volodymyr Zelensky serait lunatique et têtu dans sa vie privée, tandis que Poutine est décrit comme un adolescent frustré

Biden reproche aussi à Benjamin Netanyahu des tendances similaires à celles de Trump

Pauline Bouillon

Pendant quatre ans, Joe Biden a négocié avec les responsables politiques les plus puissants du monde en tant que président américain. Son livre «Promise Me, America» parait ce 17 novembre. Le prédécesseur de Donald Trump y revient sur son mandat et son retrait de la campagne électorale de 2024 – et règle sévèrement ses comptes avec d’autres chefs d’État, rapporte le «Wall Street Journal». Voici les révélations les plus explosives.

1. Zelensky un peu borné

À propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Biden trouve des mots élogieux. Son expérience de la scène en tant qu’acteur l’aurait aidé, dans son rôle de président en temps de guerre, à convaincre la population. Mais à huis clos, la collaboration n’a pas toujours été simple. Lors de discussions privées, Zelensky pouvait se montrer «lunatique et têtu», écrit Biden. Il aurait en outre été «moins reconnaissant» du soutien apporté dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine que ne l’attendait le président américain de l’époque.

2. Poutine: colérique et condescendant

La description que Biden fait de Vladimir Poutine est peu flatteuse. Lors de rencontres, le président russe aurait volontiers adopté une attitude ostensiblement indifférente. Il se serait adossé dans son fauteuil, faisant comme si la conversation ne l’intéressait guère – «comme un adolescent», décrit Biden. L’ex-président se souvient également du ton offensé de Poutine.

3. Netanyahu: la vérité importe peu

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en prend également pour son grade. Les relations entre les deux hommes étaient tendues depuis longtemps. Un point en particulier irritait profondément Biden: Netanyahu aurait des «tendances similaires à celles de Trump», écrit-il. Il prend la vérité avec beaucoup de légèreté et n’hésite pas à subordonner les institutions démocratiques à ses besoins personnels. Biden critique en outre le fait que ses efforts pour inciter Netanyahu à la retenue dans la guerre à Gaza et limiter les souffrances de la population civile n’aient pas produit suffisamment d’effets.

4. Angela Merkel: Trump très émotif

Biden ne dépeint pas uniquement ses propres impressions. Il révèle également ce que l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel pensait de Trump. Après l’entrée en fonction de Biden en 2021, elle lui aurait parlé ouvertement de son expérience avec le républicain. Merkel aurait décrit Trump comme «émotif». Lors de rencontres communes, son comportement aurait davantage été guidé par ses humeurs que par les faits.

Sa fascination pour Vladimir Poutine et d’autres responsables politiques aux traits autoritaires et dictatoriaux l’aurait particulièrement irritée. Même pour Biden, la raison pour laquelle Trump admirait précisément de tels dirigeants est restée une énigme.