DE
FR

Des pertes «très importantes»
Au Maroc, 37 morts dans les pires inondations de la dernière décennie

Trente-sept personnes ont perdu la vie dimanche à Safi, sur la côte atlantique marocaine, à la suite de crues soudaines et d’inondations, constituant le bilan le plus lourd enregistré au Maroc ces dix dernières années.
Publié: 14:09 heures
Au Maroc, les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Trente-sept personnes sont mortes dimanche à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, à la suite de crues soudaines et d'inondations, le plus lourd bilan de la dernière décennie pour des intempéries de ce type au Maroc.

Quatorze personnes ont été blessées et sont «actuellement soignées à l'hôpital Mohammed V de Safi, dont deux en soins intensifs», ont indiqué lundi des responsables de la province de Safi dans un communiqué, ajoutant poursuivre les opérations de recherche et d'assistance aux sinistrés.

Cette ville, située à environ 300 kilomètres au sud de Rabat, a été touchée dimanche par de «très fortes précipitations orageuses» ayant «provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels» en l'espace «d'une heure», selon la même source. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent un torrent d'eau boueuse qui dévale les rues de Safi, emportant sur son passage voitures et poubelles. Sur d'autres, on voit un mausolée à moitié submergé et des embarcations de la Protection civile en intervention pour secourir des résidents et déblayer les débris.

«Sors d'ici, tu vas mourir»

«J'ai perdu tous mes vêtements, ma voisine m'en a donné pour me couvrir. Je n'ai plus rien. J'espère que les autorités ou des bienfaiteurs m'aideront», a témoigné auprès de l'AFP une habitante qui a préféré taire son identité. Encore traumatisée, elle raconte que lorsque sa maison a été inondée, «quelqu'un lui a crié: sors d'ici, tu vas mourir». «J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau, je me suis enfuie», dit-elle.

Dans la vieille ville lundi matin, l'eau avait reflué et les habitants dressaient un premier bilan des dégâts matériels. «Les pertes sont considérables. Les bijoutiers ont perdu toute leur marchandise (...), pareil pour les propriétaires des magasins de vêtements», confie à l'AFP un commerçant de 55 ans, Abdelkader Mezraoui, 55 ans, qui espère «des indemnisations» face à des pertes «très importantes».

A lire également
Trois morts et huit disparus après une «crue historique» en Bolivie
Maisons recouvertes de boue
Trois morts et huit disparus après une «crue historique» en Bolivie
Les inondations extrêmes à Sumatra ont fait 950 morts et 5000 blessés
La déforestation joue un rôle
Les inondations extrêmes à Sumatra ont fait 950 morts et 5000 blessés

Le parquet national a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «déterminer les causes de cet incident tragique et en élucider les circonstances».

«Renforcer la vigilance»

Dans les établissements scolaires de la province, les cours seront suspendus pour trois jours par «mesure préventive (...) afin de veiller à la sécurité des élèves», selon l'antenne locale du ministère de l'Education nationale, citée par l'agence marocaine MAP. Le secouriste Azzedine Kattane évoque auprès de l'AFP le fort «impact psychologique du drame» face à un lourd bilan humain, faisant aussi état d'importants dégâts matériels, avec «des magasins inondés» ainsi qu'un parking. Sur les images tournées en soirée, le reflux des eaux a laissé derrière lui un paysage de boue et de voitures renversées.

Au Maroc, l'automne est normalement marqué par une diminution des températures, mais le réchauffement climatique limite désormais cette baisse, tout en maintenant une forte humidité et une évaporation héritées de l'été. Cette combinaison augmente le risque d'averses intenses, selon des experts. Les autorités régionales ont souligné lundi «la nécessité de renforcer la vigilance, d'adopter les plus grandes précautions et de respecter les mesures de sécurité, compte tenu des fluctuations climatiques extrêmes que connaît notre pays».

30 ans après de terribles inondations

En septembre 2024, de fortes intempéries avaient provoqué des inondations dans le sud et le sud-est, causant la mort de 18 personnes. En novembre 2014, au moins 32 personnes avaient péri dans le sud à la suite de violentes précipitations ayant provoqué des crues de plusieurs rivières au pied des montagnes de l'Atlas. Et plusieurs centaines de personnes avaient été tuées lors de terribles inondations en 1995 dans la vallée de l'Ourika, à 30 kilomètres au sud de Marrakech (centre).

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus