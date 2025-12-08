DE
FR

La déforestation pointée du doigt
Les inondations extrêmes à Sumatra ont fait 950 morts et 5000 blessés

Les inondations et glissements de terrain à Sumatra ont fait 950 morts et 5000 blessés, selon l’agence BNPB. La catastrophe, qui a ravagé trois provinces en détruisant maisons, routes et infrastructures, laisse encore 274 personnes portées disparues.
Publié: 06:24 heures
Une femme porte son chat après une crue soudaine ayant frappé la province d'Aceh, le 6 décembre 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé l'île indonésienne de Sumatra s'est alourdi, passant à 950 morts et 5000 blessés, a annoncé lundi l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB). La catastrophe qui a touché trois provinces de Sumatra, détruisant de nombreuses habitations, voies de communication et infrastructures publiques, laisse également 274 personnes encore disparues, a précisé l'agence.

Au total, plus 1800 personnes ont péri en Indonésie, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam à la suite d'une série de tempêtes tropicales et de pluies de mousson qui ont provoqué glissements de terrain et crues soudaines. Le coût de la reconstruction dans les trois provinces de Sumatra pourrait atteindre 51,82 trillions de roupies (3,1 milliards de dollars), a indiqué dimanche soir Suharyanto, chef de l'agence BNPB, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom.

La province d'Aceh, à l'extrémité occidentale de Sumatra, déjà endeuillée par le tsunami meurtrier de 2004, est la région la plus touchée, avec 386 décès et des centaines de milliers de personnes déplacées. La province «manque de tout, surtout de personnel médical. Nous manquons de médecins», a déclaré le gouverneur d'Aceh, Muzakir Manaf, dimanche soir à des journalistes. «Les médicaments sont importants. Les produits de première nécessité le sont également», a-t-il ajouté.

Une grande partie de l'Asie connaît actuellement la pleine saison de la mousson, indispensable notamment pour la culture du riz mais aussi souvent à l'origine d'inondations. Selon les experts, le changement climatique engendre des épisodes de pluie plus intenses car une atmosphère plus chaude contient davantage d'humidité, et des températures plus élevées dans les océans peuvent amplifier les tempêtes. En Indonésie, écologistes, experts et même le gouvernement ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain à Sumatra.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus