Le Parlement canadien adopte de justesse le budget

Le gouvernement de Mark Carney échappe de peu à la censure: son budget, destiné à relancer une économie fragilisée par les tarifs américains, est adopté de justesse grâce au soutien de quelques élus d'opposition désireux d'éviter des élections anticipées.

Le premier ministre canadien Mark Carney arrivant pour le vote final sur le budget de l'Etat au Parlement à Ottawa. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement de Mark Carney a survécu lundi à un vote de confiance avec l'adoption, de justesse, par le Parlement du budget présenté par le Premier ministre pour relancer l'économie du Canada, menacée par les droits de douane américains. L'appui d'une députée de l'opposition soucieuse d'éviter de déclencher des élections anticipées et l'abstention de quatre autres parlementaires ont permis l'adoption du budget et le maintien au pouvoir de Mark Carney.

«Il faut maintenant travailler ensemble pour mettre en oeuvre ce plan, afin de protéger nos communautés, d'offrir de nouvelles possibilités aux Canadiens et aux Canadiennes et de bâtir un Canada fort», a déclaré sur X le chef du gouvernement, se félicitant de l'adoption du budget. En tout, 170 députés ont voté pour et 168 contre. Juste avant le vote, le gouvernement s'était assuré du soutien de la seule élue du Parti vert, Elizabeth May.

Le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, avait critiqué les propositions du gouvernement, s'opposant à un budget qu'il avait qualifié de «budget carte de crédit». Le Nouveau parti démocratique (gauche, 7 députés), qui a souvent soutenu par le passé les gouvernements libéraux, avait lui déploré un budget ne venant pas assez en aide aux travailleurs.

Mais après avoir sombré lors des élections d'avril, le parti n'a pas voulu provoquer la chute du gouvernement, qui aurait entraîné un nouveau scrutin. Critiquant un budget «extrêmement décevant» et «très dommageable pour l'environnement», le député néo-démocrate Alexandre Boulerice s'est opposé au budget, mais a défendu le choix de deux de ses collègues de s'abstenir. «Le message des gens était clair: on n'aime pas ce budget-là, mais ce serait irresponsable d'aller aux élections», a justifié le député. Le Bloc Québécois, parti indépendantiste (22 sièges), a lui voté contre le texte.

L'incertitude des droits de douane

Le budget adopté prévoit de quasiment doubler le déficit pour 2025-26 (prévu à 78,3 milliards de dollars canadiens, soit environ 48 milliards d'euros). Mark Carney, ancien banquier central, soutient que ce budget, axé sur le lancement de grands projets d'infrastructures, était une réponse «audacieuse» aux bouleversements économiques mondiaux et aux attaques américaines.

Les politiques de Donald Trump, qui a imposé des droits de douane à son allié et récemment stoppé toutes les négociations commerciales bilatérales, frappent déjà durement le Canada, faisant grimper le chômage et mettant sous pression les entreprises dans des secteurs cruciaux (automobile, aluminium, acier).

Avant le vote, le chef du gouvernement a affirmé lundi avoir de «bonnes nouvelles» devant le Parlement. «On crée des emplois et le taux d'inflation baisse», a-t-il assuré. Les prix à la consommation, publiés le même jour par Statistique Canada, font en effet état d'une diminution de l'inflation, qui a atteint 2,2% en octobre.

Mais les droits de douane américains et l'incertitude qu'ils créent «coûteront à la population canadienne autour de 1,8% du PIB», avait affirmé Mark Carney la semaine dernière. Les sondages montrent qu'une majorité de Canadiens ne souhaitaient pas de nouvelles élections aussi tôt après les dernières. Et 52% d'entre eux approuvent l'action de Mark Carney.