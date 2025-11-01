Le Canada fait profil bas après sa pub de trop contre Trump

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est excusé auprès de Donald Trump pour une publicité antiprotectionniste de l'Ontario. Cette publicité avait offensé le président américain, entraînant une rupture des pourparlers commerciaux.

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est excusé auprès de Donald Trump pour une publicité antiprotectionniste de l'Ontario. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré samedi s'être excusé auprès de Donald Trump après la diffusion d'une publicité antiprotectionniste par l'Etat de l'Ontario qui avait «offensé» le président américain.

Donald Trump avait vivement réagi à une campagne publicitaire montrant l'ancien président républicain Ronald Reagan critiquer les droits de douane : après avoir brutalement mis fin aux pourparlers commerciaux bilatéraux, il a imposé une hausse supplémentaire de 10% de droits de douane sur les produits canadiens. «Je me suis excusé auprès du président (Trump). Le président était offensé,» a indiqué Mark Carney en marge du sommet de l'Apec à des journalistes dans la ville sud-coréenne de Gyeongju.

Il a précisé ensuite avoir «parlé en privé avec lui au cours d'un dîner» auquel les deux dirigeants étaient conviés à l'Apec. La diffusion de la publicité «n'était pas mon choix», a indiqué le Premier ministre qui a expliqué avoir néanmoins présenté des excuses en tant que «responsable des relations entre les Etats-Unis et le Canada». Mark Carney a ajouté que les négociations commerciales reprendraient lorsque les Etats-Unis seraient «prêts».