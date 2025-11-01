Le Canada fait profil bas après sa pub de trop contre Trump

Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré samedi s'être excusé auprès de Donald Trump après la diffusion d'une publicité antiprotectionniste par l'Etat de l'Ontario qui avait «offensé» le président américain.
Donald Trump avait vivement réagi à une campagne publicitaire montrant l'ancien président républicain Ronald Reagan critiquer les droits de douane : après avoir brutalement mis fin aux pourparlers commerciaux bilatéraux, il a imposé une hausse supplémentaire de 10% de droits de douane sur les produits canadiens. «Je me suis excusé auprès du président (Trump). Le président était offensé,» a indiqué Mark Carney en marge du sommet de l'Apec à des journalistes dans la ville sud-coréenne de Gyeongju.
Il a précisé ensuite avoir «parlé en privé avec lui au cours d'un dîner» auquel les deux dirigeants étaient conviés à l'Apec. La diffusion de la publicité «n'était pas mon choix», a indiqué le Premier ministre qui a expliqué avoir néanmoins présenté des excuses en tant que «responsable des relations entre les Etats-Unis et le Canada». Mark Carney a ajouté que les négociations commerciales reprendraient lorsque les Etats-Unis seraient «prêts».