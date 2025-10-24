DE
Après la vidéo polémique
Le Canada se dit prêt à négocier avec Trump dès qu'il le sera aussi

Le Premier ministre canadien Mark Carney se dit prêt à reprendre les négociations commerciales avec les Etats-Unis, malgré leur rupture abrupte par le président Trump.
Publié: il y a 55 minutes
Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Canada prêt à reprendre les négociations commerciales dès que les «Américains sont prêts», dit Mark Carney. Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit prêt vendredi à reprendre les négociations commerciales avec les Etats-Unis, abruptement rompues par le président Donald Trump, dès que les «Américains sont prêts».

Trump annonce mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada
S'exprimant avant de s'envoler pour l'Asie, Mark Carney n'a pas directement mentionné le revirement de Trump, mais a déclaré que les discussions bilatérales avaient montré des «progrès (...) et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts».

La balle dans le camp de Trump

Le président Trump a décidé de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada, accusant une nouvelle fois vendredi les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de l'ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays. Mark Carney a souligné que le Canada devait «se concentrer sur ce qu'il peut contrôler».

Or, «nous ne pouvons pas contrôler la politique commerciale des Etats-Unis», a-t-il déclaré aux journalistes sur le tarmac avant d'embarquer dans son avion. «Les Etats-Unis imposent des droits de douane à tous leurs partenaires commerciaux», a ajouté le Premier ministre, soulignant son désir d'approfondir les relations commerciales avec d'autres pays.

