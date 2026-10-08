A Liège, une mobilisation étudiante a dérapé jeudi: un forain a tiré à la carabine à plomb vers le cortège, blessant deux jeunes. Les autorités ont condamné le geste et interdit les rassemblements.

A Liège, un forain tire à la carabine sur des étudiants en marge d'une manifestation

A Liège, un forain tire à la carabine sur des étudiants en marge d'une manifestation

Comme en France, la jeunesse belge se révolte et bat le pavé. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Un forain a tiré à la carabine à plomb en direction d'un cortège d'étudiants, ce jeudi 8 octobre au matin, à Liège. Deux jeunes ont été très légèrement touchés et ont pu poursuivre la marche, rapporte la RTBF. Les autorités ont confirmé l'incident.

La ville vit sous tension depuis une semaine, sur fond de mobilisation de la jeunesse contre les réformes de l'enseignement. Seule une manifestation, organisée par les étudiants de l'Université de Liège et des hautes écoles, avait été autorisée ce jeudi. Elle s'est déroulée dans le calme, mais son parcours longeait la «foire d'Octobre». De nombreux forains gardaient les entrées pour en barrer l'accès à d'éventuels casseurs.

Le maire de Liège Willy Demeyer a condamné le geste: «On ne se fait pas justice à soi-même», a-t-il rappelé, plaidant pour un retour de «la puissance et la présence de la force publique». Il a sollicité des renforts et interdit, depuis jeudi 6h, tout rassemblement de plus de trois personnes sur le territoire communal.

Des forains avec des battes aux entrées de la foire

La veille déjà, alors qu'une manifestation dégénérait, des jeunes s'étaient dirigés vers la foire. Les forains avaient fermé les attractions et s'étaient postés aux entrées, battes de baseball et barres de fer en main. Aucun affrontement, aucun dégât ni aucun blessé n'avait été signalé, et la foire avait rouvert peu après.