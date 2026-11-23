Un concert du rappeur américain Don Toliver a été interrompu dimanche soir à Manchester après la dispersion d’une «substance inconnue» dans la foule. Au total, 89 personnes ont présenté des symptômes, dont une femme qui a dû être hospitalisée.

Des milliers de personnes évacuées en urgence d'un concert à Manchester

Des milliers de personnes évacuées en urgence d'un concert à Manchester

AFP Agence France-Presse

Des milliers de personnes ont été évacuées dimanche soir d’un concert du rappeur américain Don Toliver à Manchester, dans le nord de l’Angleterre, après la dispersion d’une «substance inconnue» dans la foule, qui a entraîné des effets indésirables chez 89 spectateurs, a indiqué la police.

Plus de 12'000 personnes assistaient à ce concert à la Co-op Live Arena, qui se présente comme la plus grande salle couverte du Royaume-Uni. Les services de secours sont intervenus «à la suite de signalements faisant état de la dispersion d’une substance inconnue», a indiqué la police du Grand Manchester dans un communiqué lundi. Le concert a été interrompu et les secours ont évacué les spectateurs.

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Une femme hospitalisée

Une enquête est en cours pour déterminer la nature de cette substance et les circonstances de l’incident. Au total, 89 personnes ont présenté «des symptômes susceptibles d’être liés à l’exposition» à cette substance, selon la police. Parmi elles, une femme a été transportée à l’hôpital pour des examens et un traitement complémentaires, tandis que les 88 autres ont reçu un traitement de décontamination sur place.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par des médias britanniques, on peut voir des personnes tousser et se couvrir la bouche.

Don Toliver, qui a été nommé pour cinq Grammy Awards, est dans la deuxième partie de sa tournée mondiale «Nitrous». Il a annoncé qu’il devait reporter au 15 décembre le concert prévu lundi soir à l’O2 Arena de Londres «en raison d’un regrettable incident survenu la nuit dernière à Manchester». «Mes pensées et mes prières vont à toutes les personnes qui ont été blessées la nuit dernière», a-t-il déclaré sur Instagram, sans donner davantage de détails.

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Enquête en cours

La police n’a procédé à aucune arrestation à ce stade. «Nous essayons de déterminer» si cet incident présente un caractère «criminel», a indiqué le commissaire adjoint Tom Harding, cité dans le communiqué.

«Toute personne ayant assisté à l’événement d’hier soir et ayant depuis remarqué des effets secondaires ou développé des symptômes doit se rendre à l’hôpital le plus proche, contacter son médecin généraliste ou appeler» la police, a-t-il ajouté.

Selon les services locaux de secours, certaines personnes présentaient des «symptômes oculaires et respiratoires». Dans un communiqué, la Co-op Live affirme collaborer avec la police pour «prendre les mesures appropriées».