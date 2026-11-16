Les médias de LVMH, dont Le Parisien, Les Echos et Paris Match, ont signé un accord avec OpenAI pour que leurs contenus soient mis en avant dans ChatGPT, avec sources et liens vers les articles.

Après Le Monde, plusieurs médias français signent un accord avec OpenAI

Après Le Monde, plusieurs médias français signent un accord avec OpenAI

AFP Agence France-Presse

Les médias détenus par le géant du luxe LVMH, dont Le Parisien/Aujourd'hui en France et Les Echos, ont signé un accord avec l'entreprise américaine d'intelligence artificielle OpenAI pour rendre leurs contenus «plus accessibles dans ChatGPT», ont annoncé les signataires lundi.

Le montant de cet accord n'a pas été précisé. Jusqu'à présent, Le Monde était le seul journal français à avoir conclu ce type d'accord, début 2024, avec OpenAI, qui a popularisé l'usage de l'IA dans le grand public.

Un rapprochement qui marque un tournant

En vertu de cet accord, les contenus des médias du groupe LVMH seront mis en valeur dans ChatGPT, l'agent conversationnel d'OpenAI. En répondant aux questions de ses utilisateurs, ChatGPT proposera «des résumés et des extraits identifiant leur source et comprenant des liens directs vers les articles originaux», selon un communiqué commun du pôle médias de LVMH et d'OpenAI.

Parallèlement, l'accord prévoit le «déploiement des outils OpenAI et de ChatGPT Enterprise pour les équipes» des médias concernés, «afin de développer des usages adaptés à leur travail quotidien».

Elles pourront, par exemple, s'en servir pour de la recherche documentaire ou de la traduction, afin de «consacrer davantage de temps à l'enquête, à l'analyse et au travail de terrain».

Le Pôle médias de LVMH, groupe détenu par le milliardaire Bernard Arnault, comprend 17 médias dont Le Parisien/Aujourd'hui en France, Les Echos, Paris Match, Challenges, Historia, L'Opinion ou Radio Classique. Il compte 1.800 collaborateurs, dont près de 700 journalistes.

Défi de l'intelligence artificielle

Le modèle économique des médias est bouleversé par l'essor de l'IA, dont les agents conversationnels puisent dans les contenus de presse sans forcément payer pour cela. En France, le lancement cet été d'AI Overview, le nouvel outil de résumé par IA de Google, a été suivi par une baisse des visites des sites d'actualité.

Face à ce nouveau défi, certains médias ont choisi de conclure des accords avec les acteurs de l'IA. Outre avec Le Monde, OpenAI en a, par exemple, avec de prestigieux journaux mondiaux comme Bild en Allemagne ou le Wall Street Journal aux Etats-Unis.

En France, Perplexity a signé avec Le Monde également, ainsi qu'avec Le Figaro. L'AFP, elle, a un accord avec Mistral.

À l'inverse, d'autres médias refusent les accords et optent pour un bras de fer judiciaire, à l'image du New York Times, en pointe sur cette question.