Publié: il y a 32 minutes

En marge du G20 de Johannesburg, Lula assure que la détention de Bolsonaro n’affecte en rien les relations entre le Brésil et les Etats-Unis, malgré les critiques de Donald Trump et les tensions politiques internes.

Pour Lula, la détention de Bolsonaro «n'a rien à voir» avec les USA

Lula affirme à Johannesburg que l’incarcération de Bolsonaro ne compromet pas les liens entre le Brésil et les Etats-Unis. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le président brésilien Lula a estimé dimanche que le placement en détention provisoire de son prédécéseur Jair Bolsonaro, allié du président américain Donald Trump, n'avait «rien à voir» dans la relation entre entre son pays et les Etats-Unis.

«Je crois que Trump doit savoir que nous sommes un pays souverain», a déclaré Lula lors d'une conférence de presse lors de la réunion du G20 à Johannesburg. Il a également balayé la possibilité que l'incarcération de son principal opposant puisse affecter le rapprochement avec son homologue américain, estimant que «cela (n'avait) rien à voir».

Jair Bolsonaro, ancien président d'extrême droite (2019-2022) de la première puissance d'Amérique latine, a été condamné en septembre à 27 ans de prison pour une tentative de coup d'Etat visant à empêcher le retour au pouvoir de Lula, son rival de gauche qui l'avait battu à la présidentielle d'octobre 2022.

Une «chasse aux sorcières» selon Trump

Trump avait dénoncé cette procédure comme une «chasse aux sorcières» contre son allié et avait réagi en imposant d'importants droits de douane au Brésil, dont une grande partie a finalement été supprimée après une rencontre avec Lula en octobre.

Assigné à résidence, Jair Bolsonaro a été placé samedi en détention provisoire après avoir tenté d'enlever son bracelet électronique. La Cour suprême a évoqué une possible tentative de fuite. Dans une vidéo rendue publique par la juridiction, l'ancien dirigeant a reconnu avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet, disant l'avoir fait par «curiosité».

Son incarcération laisse la droite sans candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Lula a déjà annoncé son intention de se présenter pour un quatrième mandat.