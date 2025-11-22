Publié: il y a 29 minutes

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro admet avoir tenté d'ouvrir son bracelet électronique avec un fer à souder, invoquant la «curiosité». Cette révélation, issue d'une vidéo publiée par la Cour suprême, a conduit à sa détention provisoire pour risque d'évasion.

Bolsonaro a tenté de briser son bracelet électronique avec un fer à souder

L'ancien président brésilien dit avoir agi par curiosité. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet électronique, disant l'avoir fait par «curiosité», dans une vidéo rendue publique par la Cour suprême.

Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, l'ex-chef d'Etat a été placé en détention provisoire samedi après avoir tenté de casser le bracelet qu'il devait porter depuis août tout en étant assigné à résidence, selon un juge qui a estimé qu'il nourrissait des projets d'évasion.

Dans la vidéo, on voit le bracelet électronique toujours à sa cheville mais très endommagé et brûlé. A une interlocutrice qui lui demande comment il a procédé, on l'entend raconter avoir utilisé un fer à souder, tout en ajoutant l'avoir fait par «curiosité».