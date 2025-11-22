DE
FR

Placé en détention provisoire
Bolsonaro a tenté de briser son bracelet électronique avec un fer à souder

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro admet avoir tenté d'ouvrir son bracelet électronique avec un fer à souder, invoquant la «curiosité». Cette révélation, issue d'une vidéo publiée par la Cour suprême, a conduit à sa détention provisoire pour risque d'évasion.
Publié: il y a 29 minutes
Partager
Écouter
L'ancien président brésilien dit avoir agi par curiosité.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet électronique, disant l'avoir fait par «curiosité», dans une vidéo rendue publique par la Cour suprême.

A lire aussi
L'ex-président Jair Bolsonaro placé en détention provisoire
Condamné à 27 ans de prison
L'ex-président Jair Bolsonaro placé en détention provisoire
Jair Bolsonaro doit passer la nuit à l'hôpital après un «malaise»
Après sa condamnation
Jair Bolsonaro doit passer la nuit à l'hôpital après un «malaise»

Condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, l'ex-chef d'Etat a été placé en détention provisoire samedi après avoir tenté de casser le bracelet qu'il devait porter depuis août tout en étant assigné à résidence, selon un juge qui a estimé qu'il nourrissait des projets d'évasion.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Dans la vidéo, on voit le bracelet électronique toujours à sa cheville mais très endommagé et brûlé. A une interlocutrice qui lui demande comment il a procédé, on l'entend raconter avoir utilisé un fer à souder, tout en ajoutant l'avoir fait par «curiosité».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus