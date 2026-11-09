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Bientôt un face-à-face avec Donald Trump?
Le président brésilien Lula se rend à la COP31, premier voyage depuis sa réélection

Premier déplacement depuis sa réélection, Lula arrive à la COP31 en Turquie avec son bilan climatique, avant de filer aux Philippines où l’attend peut-être un face-à-face avec Donald Trump.
Publié: il y a 1 minute
Le président brésilien Lula, fraichement réélu, s'envole vers la COP 31 en Turquie.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président brésilien Lula s'est envolé lundi pour la Turquie, où il participera à la COP31 à Antalya avant de se rendre au sommet de l'Asean aux Philippines, pour son premier voyage international après sa réélection surprise il y a deux semaines.

«En Turquie, nous allons montrer au monde comment le Brésil donne l'exemple en matière de préservation de l'environnement et de transition énergétique, des piliers fondamentaux de notre développement durable», a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva, dans un message sur Instagram, avec une photo de lui juste avant l'embarquement.

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Le 25 octobre, il a été élu pour un quatrième mandat non consécutif en battant le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro, qui l'avait devancé au premier tour.

Dans sa délégation, le président de 81 ans emmène notamment André Janones, qui a joué un rôle prépondérant dans cette remontada en orchestrant une mobilisation fulgurante sur les réseaux sociaux. Ce député est le «général» de l'"armée de Lula», une chaîne WhatsApp qui compte plus de 10 millions d'abonnés.

L'an dernier, le Brésil avait accueilli l'édition précédente de la grande réunion annuelle consacrée au climat sous l'égide de l'ONU, la COP30, dans la ville amazonienne de Belem. La présidence brésilienne de la conférence avait lancé l'idée d'une «feuille de route» volontaire pour une sortie progressive du charbon, du pétrole et du gaz, qui a été présentée la semaine dernière.

Leader mondial de la lutte climatique

Mercredi, Lula a été invité à faire un discours lors de l'ouverture de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernements. Le président brésilien, qui se présente comme un des leaders mondiaux de la lutte contre le réchauffement climatique, a à son actif une forte réduction de la déforestation en Amazonie ces dernières années. Il est en revanche critiqué par les écologistes pour son soutien à de vastes projets d'exploration pétrolière.

En Turquie, Lula doit également rencontrer le président du pays-hôte, Recep Tayyip Erdogan. Jeudi, il partira dans la soirée pour Manille, où il participera en fin de semaine au sommet de l'Asean. Il devrait y retrouver son homologue américain Donald Trump, alors que les relations entre Washington et Brasilia sont particulièrement tendues.

Au lendemain de la réélection de Lula, le président des Etats-Unis a dénoncé des élections «truquées», évoquant une situation «honteuse» quelques jours plus tard. M. Trump a cependant reconnu qu'il «s'entend très bien» avec Lula, avec qui il dit avoir «une bonne alchimie».

Peu après le scrutin, Flavio Bolsonaro, visé par plusieurs enquêtes, a fui le Brésil pour rejoindre les Etats-Unis, en Floride, s'autoproclamant «leader» de son pays et criant à la «persécution».

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