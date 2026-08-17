Le procès de Luigi Mangione, accusé du meurtre d’un patron d’assurance santé américain en 2024 à New York, a été reporté lundi. L’homme de 28 ans avait plaidé coupable au niveau fédéral.

Le procès Luigi Mangione devant l'Etat de New York reporté après ses aveux

Le procès Luigi Mangione devant l'Etat de New York reporté après ses aveux

AFP Agence France-Presse

Le procès de Luigi Mangione, accusé du meurtre d'un patron d'assurance santé américain, initialement prévu le 8 septembre devant la justice de l'Etat de New York, a été reporté lundi à une date ultérieure. Ses avocats réclament l'abandon pur et simple des poursuites contre lui au niveau de l'Etat après qu'il a plaidé coupable la semaine dernière au niveau fédéral, arguant qu'il ne pouvait pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.

Le juge Gregory Carro, qui siège à la Cour suprême de l'Etat de New York, a ainsi ordonné un nouveau calendrier permettant aux parties de débattre, reportant de fait la date initiale du procès. Agé de 28 ans, Luigi Mangione est accusé d'avoir tué Brian Thompson, 50 ans, directeur général de UnitedHealthcare en 2024, pour se venger du système américain d'assurance santé après des années de douleurs dorsales.

Vendredi, lors d'une procédure de plaider-coupable, il a pour la première fois reconnu devant une juge fédérale de New York lui avoir «tiré dessus». Sa peine dans cette procédure sera prononcée le 18 décembre. Le parquet a annoncé qu'il allait requérir contre lui la prison à vie.