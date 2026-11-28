Un tremblement de terre de magnitude 5 a secoué samedi le sud de la Californie. La secousse n’a fait ni victime ni dégât majeur, mais elle a brièvement perturbé le trafic aérien.

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5 a frappé la côte ouest des Etats-Unis samedi matin, touchant notamment l’aéroport de Los Angeles, où un avion a dû renoncer à se poser, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. La secousse a été ressentie à Manhattan Beach, près de Los Angeles, selon l’Institut américain de géophysique (USGS).

Dans leur dernier bulletin d’alerte vers 12h30 locales (20h30 GMT), les pompiers de Los Angeles ont confirmé que le tremblement de terre n’avait fait aucune victime ni causé de dégâts significatifs, ajoutant que leur procédure d’urgence en cas de séisme était désormais terminée et l’alerte levée.

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«Se préparer à des répliques»

Dans leur précédent bulletin, ils avaient appelé les habitants de la mégalopole à «se préparer à des répliques» et à se protéger s’ils se trouvaient à l’intérieur d’un bâtiment lors de nouvelles secousses.

«Pour l’essentiel, tout fonctionne normalement dans la ville de Los Angeles. Nous voulons que les gens continuent leur vie comme d’habitude», a déclaré sur Fox News la maire, Karen Bass. «Mais chaque fois qu’il y a un tremblement de terre, c’est un signal d’alarme pour vous assurer que vous êtes prêt», a-t-elle souligné. La secousse a également déclenché une torchère de sécurité dans une raffinerie située à proximité de l’aéroport, rapportent les médias américains.

Tremblements de terre fréquents

Outre des vitres brisées à l’intérieur de l’aéroport, des contrôleurs aériens ont demandé à un appareil de Delta Air Lines, qui s’apprêtait à atterrir, de remettre les gaz, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

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Cette précaution était motivée par la crainte d’éventuelles fissures sur la piste provoquées par le séisme, a expliqué la maire. «Des avions se posent et décollent toutes les quelques minutes, donc vérifier l’état de la piste était vital et cela a été fait immédiatement», s’est félicitée Karen Bass. «Les vols n’ont pas été interrompus, donc l’aéroport fonctionne normalement, mais reste bien sûr sous surveillance», a-t-elle ajouté.

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Les tremblements de terre sont fréquents dans le «Golden State», car la côte ouest des Etats-Unis est située au croisement de plusieurs plaques tectoniques.

De nombreux habitants ont encore en mémoire le tremblement de terre de Northridge en 1994, qui avait fait plusieurs dizaines de morts dans la région de Los Angeles, des milliers de blessés et causé des millions de dollars de dégâts. En 1906, le grand tremblement de terre de San Francisco avait détruit 80% de la ville.