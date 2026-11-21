Jonathan Rinderknecht, ancien chauffeur Uber de 31 ans, a été reconnu coupable d'avoir provoqué les incendies qui avaient ravagé une partie de Los Angeles en janvier 2025. Sa peine de prison sera connue plus tard.

Procès du suspect des incendies meurtriers: il est coupable!

Procès du suspect des incendies meurtriers: il est coupable!

En bref Au terme d’un second procès, Jonathan Rinderknecht, Franco-Américain de 31 ans, a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation et risque de 5 à 40 ans de prison

Un feu qu’il avait allumé au Nouvel-An aurait couvé sous terre avant de ravager les Palisades dès le 7 janvier 2025, faisant 12 morts et 25 milliards de dollars de dégâts

Un sinistré dénonce la négligence des autorités, tandis que la maire de Los Angeles, Karen Bass, critiquée pour son absence durant la crise, souligne la douleur persistante des familles

Yannick Weber Blick Newsdesk

Minimum 5 ans, maximum 40 ans: la peine n'est pas encore connue, mais le verdict est déjà tombé. Jonathan Rinderknecht, un Franco-Américain de 31 ans, est coupable d'avoir provoqué les incendies meurtriers de janvier 2025 à Los Angeles, dont les images avaient fait le tour du monde. Les jurés, après deux jours de délibération, l'ont reconnu coupable des deux chefs d'accusation qui pesaient sur lui.

Le condamné était accusé d'avoir allumé volontairement un feu le soir du Nouvel-An avec une allumette. L'incendie avait été maîtrisé par les pompiers, mais avait couvé sous terre pendant plusieurs jours avant de provoquer, dès le 7 janvier 2025, les incendies désormais appelés «Palisades fire», du nom du quartier Pacific Palisades, où vivent de nombreuses personnes fortunées. Au total, 12 personnes étaient mortes et des dégâts d'un montant d'environ 25 milliards de dollars avaient été causés.

Deuxième procès, premier verdict

Un premier procès cet été s'était terminé en queue de poisson, les jurés n'arrivant pas à trouver un verdict unanime. Ce vendredi, ça a donc été le cas. Selon les médias américains, la peine devrait être communiquée en mars 2027. Le verdict n'est pourtant qu'une maigre consolation pour les personnes touchées par les incendies. Jeremy Padawer, un homme d'affaires, a réagi auprès du «New York Post»: «Soyons absolument clairs: ce verdict ne disculpe ni la ville, ni l’État, ni les dirigeants responsables de leur négligence exceptionnellement lourde, ni de leur protection des Palisades».

La maire de Los Angeles, Karen Bass, avait été très critiquée lors des incendies, notamment parce qu'elle avait été en voyage en pleine crise. Ce vendredi, elle a toutefois tenu à réagir au verdict: «Aucun verdict ne peut ramener les vies perdues ni effacer la douleur que les familles ont endurée», dit-elle, comme le relève le «Los Angeles Times».