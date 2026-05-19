Les 12 concerts de Harry Styles à Wembley, record du stade londonien, devraient rapporter 1,06 milliard de livres, selon la banque Barclays. Chaque fan prévoit de dépenser en moyenne 981 livres pour ses billets, son voyage et son hébergement et ses tenues.

ATS Agence télégraphique suisse

Les douze dates en juin du chanteur britannique Harry Styles à Wembley – un record de concerts consécutifs dans le stade londonien – devraient générer des retombées de plus d'un milliard de livres, selon une enquête de la banque Barclays. Les fans «prévoient de dépenser en moyenne 981 livres (1033 francs)» chacun, «en comptant les billets, le voyage, l'hébergement et les tenues», indique dans un communiqué la banque, qui chiffre les retombées totales à 1,06 milliard de livres (1,12 milliard de francs).

Ce chiffre est similaire aux retombées qui avaient été estimées par la banque il y a deux ans pour les 15 dates au Royaume-Uni du Eras Tour de Taylor Swift, ainsi qu'à celles des 17 concerts britanniques de la tournée de reformation d'Oasis l'an dernier. Repéré à 16 ans dans l'émission X-Factor, Harry Styles s'est lancé en solo après la séparation du «boys band» One Direction en 2016.

Le chanteur de 32 ans, qui a lancé samedi à Amsterdam sa tournée «Together, Together» (7 villes et 67 concerts prévus), s'est imposé comme l'une des plus grandes popstars mondiales avec sa présence scénique et son incarnation d'une nouvelle masculinité. «Harry Styles», son premier album en 2017, puis «Fine Line» et son tube «Watermelon Sugar» (2019), sont d'énormes succès commerciaux.

Selon l'enquête de Barclays, ses fans ont consacré la plus grande part de leur budget à leur billet, qui leur a coûté plus de 143 livres en moyenne, devant l'hébergement (141 livres) ou le transport (103 livres). «La résidence d'Harry Styles à Wembley devrait apporter un coup de fouet significatif à Londres» et «souligne également l'engouement grandissant des consommateurs pour des expériences mémorables» plutôt que pour des biens de consommation, affirme Rich Robinson, directeur de l'hôtellerie et des loisirs chez Barclays, cité dans le communiqué.