L'Iran affirme que les Etats-Unis ont attaqué une centrale nucléaire en construction
L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a annoncé que les Etats-Unis avaient attaqué dimanche une centrale nucléaire en construction dans le sud-ouest du pays.
Les forces américaines, «dans un acte agressif et brutal contraire au droit international, ont attaqué la centrale nucléaire de Darkhovin, actuellement en construction (...) avec un certain nombre de projectiles dimanche», a indiqué l'organisation dans un communiqué diffusé par la télévision d'État.
Source. AFP
L'Iran affirme avoir stoppé plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé dimanche avoir stoppé plusieurs navires qui tentaient de franchir sans leur autorisation le détroit d'Ormuz, en pleine escalade entre Téhéran et Washington pour le contrôle de cette voie navigable stratégique.
«Quatre navires, agissant de manière malveillante et avec le soutien de terroristes américains, ont tenté de franchir le détroit d'Ormuz (...) en ignorant les avertissements», ont déclaré dans un communiqué les Gardiens, ajoutant que «deux de ces navires ont eu un accident et ont été immobilisés, tandis que les deux autres ont renoncé à poursuivre leur route».
Source AFP
L'armée israélienne dit qu'un missile iranien visant Aqaba a été intercepté par les forces israéliennes et jordaniennes
Les forces israéliennes et jordaniennes ont intercepté dimanche un missile iranien visant la ville jordanienne d'Aqaba, proche de la ville israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge, a déclaré l'armée israélienne à l'AFP.
Interrogée par l'AFP après des informations faisant état d'explosions près d'Eilat, un porte-parole militaire a indiqué à l'AFP que les forces israéliennes et jordaniennes, avaient «toutes deux» intercepté le projectile.
Peu avant cette annonce, les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale jordanienne, selon un correspondant de l'AFP, ainsi que dans d'autres parties du territoire jordanien, selon la chaîne publique du royaume, Al Mamlaka.
Source: AFP
Le Koweït affirme qu'une usine de production d'eau et d'électricité est en feu après une attaque iranienne
Une attaque iranienne contre une usine de production d'eau et d'électricité, la deuxième en deux jours, a provoqué dimanche un incendie sur le site, ont indiqué les autorités koweïtiennes.
«A la suite de la haineuse agression iranienne contre le Koweït, une centrale électrique et de dessalement d'eau, pour la deuxième fois en deux jours, a été la cible d'une attaque qui a provoqué un incendie dans certaines installations», a déclaré le ministère koweïtien de l'électricité, de l'eau et des énergies renouvelables dans un communiqué publié sur X, ajoutant que les pompiers s'employaient à éteindre l'incendie.
Source: AFP
La Jordanie ordonne l'évacuation de plusieurs lieux importants
L'ambassade des Etats-Unis à Amman a annoncé dimanche que les autorités jordaniennes avaient évacué l'aéroport international et le port d'Aqaba, sur la mer Rouge, en raison "de menaces spécifiques et crédibles" non détaillées, au surlendemain d'attaques iraniennes qui ont tué deux militaires américains en Jordanie.
«Nous recommandons vivement à tous les ressortissants américains de s'abstenir de se rendre soit à l'aéroport, soit au port», a ajouté l'ambassade dans un communiqué. Les autorités jordaniennes n'ont pour l'heure pas confirmé avoir pris de telles mesures.
Source: AFP
Des sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn
Des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dimanche à Bahreïn, visé depuis plusieurs jours par des attaques de l'Iran contre ses voisins alliés des Etats-Unis, ont indiqué le ministère de l'Intérieur et un journaliste de l'AFP.
«Les sirènes ont été déclenchées. Les citoyens et résidents sont invités à rester calmes et à se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, tandis qu'un journaliste de l'AFP rapportait que des sirènes avaient retenti dans la capitale bahreïnie, Manama.
Source: AFP
L'armée du Koweit dit répondre à une attaque iranienne de missiles et drones
L'armée koweïtienne a déclaré dimanche qu'elle répondait à des attaques de missiles et drones iraniennes, au lendemain de tirs lancés contre l'Etat du Golfe par Téhéran, qui ont touché une centrale électrique et une installation pétrolière.
«Les défenses aériennes affrontent actuellement des attaques hostiles de missiles et de drones, à la suite de l'agression pécheresse de l'Iran», a indiqué l'armée dans un communiqué, tandis qu'un journaliste de l'AFP rapportait que des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville de Koweït.
Source: AFP
Les Etats-Unis bombardent à nouveau l'Iran après la mort de deux de leurs soldats
Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, disant vouloir «punir» la mort dans des frappes iraniennes de deux militaires américains en Jordanie, a annoncé l'armée américaine.
«Les forces américaines ont commencé à lancer de nouvelles frappes aériennes contre l'Iran sur ordre du commandant en chef», a écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.
«Ces frappes visent à réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie la nuit dernière», a-t-il ajouté.
Les agences de presse iraniennes Fars et Tasnim ont, au même moment, fait état d'attaques américaines à Sirik, un port situé face au détroit d'Ormuz dans le sud du pays.
Le Centcom avait annoncé auparavant la mort de deux militaires américains – les premiers depuis la reprise des hostilités le 7 juillet – et la disparition d'un troisième, lors d'«attaques de missiles et drones iraniens» vendredi en Jordanie.
Source. AFP
Deux militaires américains tués, et un porté disparu, après des frappes iraniennes en Jordanie
L'armée américaine a annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d'un troisième lors des frappes iraniennes en Jordanie.
Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'incident s'est produit vendredi alors que les forces américaines et leurs alliés «se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens».
Un militaire américain est toujours porté disparu, tandis que quatre autres ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens, a indiqué le Centcom sur X.
Source: AFP
Le guide suprême iranien menace d'infliger aux Etats-Unis des «leçons inoubliables»
Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé samedi d'infliger des «leçons inoubliables» aux Etats-Unis après la reprise des frappes contre l'Iran, qui prouvent selon lui que la signature de Donald Trump est «sans valeur».
«Maintenant que l'ennemi américain cherche à inciter à la guerre (...) il doit savoir que la chère nation iranienne et le front de la résistance ont des leçons inoubliables à lui offrir», a affirmé l'ayatollah dans un message écrit rapporté par la télévision d'Etat.
«La violation répétée» du protocole d'accord signé entre les deux pays le 17 juin pour faire taire les armes «a une fois de plus démontré à tous que la signature du président américain est sans valeur», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les pays du Golfe qualifient de «crimes de guerre» les attaques iraniennes sur les infrastructures civiles
Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a condamné samedi les attaques iraniennes contre des infrastructures civiles de Bahreïn, de Jordanie et du Koweït, les qualifiant de «crimes de guerre».
«Les actions de l'Iran représentent une escalade extrêmement dangereuse, une grave violation du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que des crimes de guerre (...) compte tenu du ciblage délibéré d'infrastructures et installations civiles», a déclaré dans un communiqué Jasem Mohamed Albudaiwi.
Source: AFP
Le Koweït accuse l'Iran de cibler des sites civils et des infrastructures essentielles
Le Koweït a accusé samedi l'Iran de prendre pour cible des sites civils et des infrastructures essentielles, après des attaques contre une installation pétrolière ainsi qu'une centrale électrique et de dessalement.
«Le ciblage répété de ces installations vitales révèle une démarche hostile systématique visant des sites civils et des infrastructures essentielles, mettant en danger la vie et la sécurité des civils», a déclaré le ministère des Affaires étrangères, condamnant avec force ces attaques.
Source: AFP