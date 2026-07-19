Les Etats-Unis bombardent à nouveau l'Iran après la mort de deux de leurs soldats

Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, disant vouloir «punir» la mort dans des frappes iraniennes de deux militaires américains en Jordanie, a annoncé l'armée américaine.

«Les forces américaines ont commencé à lancer de nouvelles frappes aériennes contre l'Iran sur ordre du commandant en chef», a écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.

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«Ces frappes visent à réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie la nuit dernière», a-t-il ajouté.

Les agences de presse iraniennes Fars et Tasnim ont, au même moment, fait état d'attaques américaines à Sirik, un port situé face au détroit d'Ormuz dans le sud du pays.

Le Centcom avait annoncé auparavant la mort de deux militaires américains – les premiers depuis la reprise des hostilités le 7 juillet – et la disparition d'un troisième, lors d'«attaques de missiles et drones iraniens» vendredi en Jordanie.

Source. AFP