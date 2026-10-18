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La police a ouvert une enquête
Un retraité violemment tabassé après un accident de la route au Liechtenstein

Une vidéo montre un jeune homme rouer de coups un retraité à Vaduz, après un accident de la route. La police du Liechtenstein a ouvert une enquête.
Publié: il y a 2 minutes
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Sur les images, un jeune homme assène un coup de poing à sa victime plus âgée.
Photo: Screenshot Video
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Angela Rosser et Janine Enderli

«Pourquoi personne ne l'aide?» ou encore «c'est tellement lâche de frapper un vieil homme de cette manière». Ce genre de commentaires indignés fleurissent sous une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

Sur les images, plusieurs voitures sont à l'arrêt aux abords du rond-point d'Au, à Vaduz, et un jeune homme, visiblement furieux, se rue sur une voiture grise. Un homme plus âgé en sort et s’avance vers lui, semblant vouloir lui donner une gifle de la main gauche. Mais il est aussitôt projeté au sol.

Le jeune homme frappe le retraité à plusieurs reprises et de toutes ses forces. Une femme, peut-être la compagne de l'assaillant, tente de le retenir. Mais ce dernier ne lâche pas sa victime, même lorsqu'elle vacille, tombe au sol et tente de se retenir au capot d’une autre voiture.

La situation dégénère

L’agresseur continue de rouer de coups l’homme à terre, tentant même de lui asséner des coups de pied. L’intervention de la femme, qui parvient finalement à éloigner l’assaillant, semble avoir évité que la situation ne dégénère davantage.

Dans un communiqué, la police nationale du Liechtenstein précise que la vidéo est liée à un accident de la circulation survenu la semaine dernière. «Dimanche 11 octobre 2026, une collision par l’arrière s’est produite au rond-point d’Au. Une altercation physique a ensuite éclaté entre les personnes impliquées dans l’accident. Une personne a été blessée et la police nationale a ouvert une enquête», indique-t-elle.

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