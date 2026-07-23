Kozo Okamoto, auteur de l'attentat meurtrier de 1972 à l'aéroport Lod en Israël, est décédé à Beyrouth à 78 ans. Ancien membre du FPLP, il avait obtenu l'asile politique au Liban en 2000.

L'auteur de l'attentat de Lod en 1972 est décédé à Beyrouth

L'auteur de l'attentat de Lod en 1972 est décédé à Beyrouth

AFP Agence France-Presse

Le Japonais Kozo Okamoto, qui avait commis un attentat meurtrier en 1972 en Israël au nom du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP), est décédé jeudi à Beyrouth à l'âge de 78 ans, a annoncé jeudi ce groupe radical.

«Le FPLP annonce le décès du camarade militant Kozo Okamoto jeudi», a indiqué la formation palestinienne en saluant ses «énormes sacrifices pendant des décennies de lutte (...) aux côtés de la cause palestinienne».

Le groupe a précisé qu'«Ahmad al-Yabani» (le Japonais, son nom de guerre) était décédé dans la banlieue sud de Beyrouth, contrôlée par le Hezbollah pro-iranien. Kozo Okamoto était le seul survivant parmi les trois auteurs du massacre perpétré le 30 mai 1972 à l'aéroport de Lod (aujourd'hui David Ben Gourion).

Ce jour-là, il était arrivé à bord d'un vol d'Air France à l'aéroport, et avait tiré avec ses deux complices sur des passagers, faisant 26 morts: 17 Américains, huit Israéliens et un Canadien. Les deux autres Japonais avaient été tués. Blessé, Kozo Okamoto avait été fait prisonnier, mais libéré en 1985 par Israël dans le cadre d'un échange massif de prisonniers.

L'asile politique

Après sa libération, il s'était rendu au Liban où avait été arrêté et condamné en 1997 à trois ans de prison pour entrée illégale dans le pays, falsification de documents officiels et détention de faux passeports. En 2000, dans une première pour un étranger au Liban, les autorités du pays lui avaient cependant accordé l'asile politique. Cette décision était intervenue après une série de manifestations de soutien de groupes propalestiniens au Liban.

Au cours des années passées, l'ancien membre de l'Armée rouge japonaise (ARJ) vivait dans une semi-clandestinité. Mais il avait été vu à plusieurs reprises se recueillant sur les tombes de ses deux camarades tués, dans un cimetière de Beyrouth. L'attentat de Lod avait été planifié par le FPLP, fondé par Georges Habache, qui avait commis plusieurs détournements d'avions dans les années 1970.

Le groupe attirait des militants de gauche du monde entier, dont le Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos. En France, l'eurodéputée propalestinienne LFI Rima Hassan doit être jugée en octobre pour apologie du terrorisme à la suite d'un post publié sur son compte X fin mars dans lequel elle mentionnait Kozo Okamoto.



