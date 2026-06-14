Washington accusé de ne pas respecter ses engagements

Le principal négociateur iranien a accusé dimanche les Etats-Unis de ne pas respecter leurs engagements après des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth qui risquent de compromettre, selon lui, les pourparlers entre Téhéran et Washington.

«L’agression» israélienne contre la banlieue sud de la capitale libanaise «a une fois de plus démontré que les Etats-Unis n’ont soit pas la volonté de respecter leurs engagements, soit la capacité de le faire», a déploré Mohammad Bagher Ghalibaf, alors que l’Iran conditionne tout accord avec les Etats-Unis à un cessez-le-feu complet y compris au Liban.

«Si vous n’avez ni la volonté ni la capacité de tenir vos engagements, il est inutile de parler de poursuivre dans cette voie», a ajouté sur X l’influent président du Parlement iranien, en référence aux pourparlers en cours.

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Source: AFP