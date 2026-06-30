Israël restera au Liban tant que le Hezbollah «menace»

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s'est rendu mardi dans la partie du sud du Liban occupée par Israël, a affirmé que son armée resterait sur place tant que le Hezbollah pro-iranien «nous menace».

«Notre position est claire: nous ne quitterons pas le sud du Liban tant que la menace n'aura pas disparu. Et tant que le Hezbollah, armé, sera présent ici et nous menacera, nous resterons ici», a-t-il affirmé à des troupes israéliennes sur place selon une vidéo diffusée par son bureau.

«Nous disons à l'Iran ainsi qu'au Hezbollah: partez d'ici, vous n'avez plus votre place ici. Il y a deux Etats souverains qui veulent vivre en paix, rétablir une réalité de sécurité et de prospérité, aussi bien pour les habitants du nord d'Israël que pour les habitants du Liban», a déclaré M. Netanyahu.

Source: ATS