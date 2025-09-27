Poutine est-il gravement malade? Mortellement, si l'on en croit les rumeurs, en bonne santé selon les images officielles du président russe, et «très fatigué» si l'on se réfère au dernier témoignage de l'ex-Premier ministre italien Massimo D'Alema.

L'ancien Premier ministre italien préoccupé de l'état de santé de Poutine

1/6 «L’état de Poutine m’inquiète», a confié l’ex-Premier ministre italien D’Alema après l’avoir rencontré à Pékin. Photo: keystone-sda.ch

Flavio Paolo Razzino

«L'état de Vladimir Poutine m'inquiète». C'est en ces termes que l'ancien Premier ministre italien Massimo D'Alema a décrit sa rencontre avec le président russe à Pékin. C'est en tout cas ce qu'a révélé samedi le journal italien «Il Corriere della Sera».

Le journal rapporte que l'ex-Premier ministre italien s'est récemment entretenu avec des amis au sujet de l'état de santé du président russe. La conversation n'est toutefois pas restée confidentielle bien longtemps.

Massimo D'Alema a été Premier ministre de 1998 à 2000 et ministre des Affaires étrangères entre 2006 et 2008. En Italie, il n'est pas connu pour s'exprimer publiquement de cette manière. Ses amis ont été surpris qu'il parle ainsi du président russe.

Soutenu par deux personnes

Massimo D'Alema a déclaré que Poutine semblait «très épuisé». «Il a dû être soutenu par deux personnes». En revanche, il a reconnu que les images officielles de la cérémonie d'Etat marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Chine ne donnaient pas cette impression.

L'ancien Premier ministre italien a préféré toutefois éviter tout diagnostic. Mais, il a ajouté que le Poutine «très épuisé» lui a rappelé Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement italien, dans la dernière partie de sa vie.

Critique de la participation de D'Alema en Chine

La participation de D'Alema aux festivités a suscité en Italie des critiques similaires à celles d'Ueli Maurer en Suisse. D'Alema y a entre autres été photographié avec Kim Jong Un, Alexandre Loukachenko, anisi que le président iranien Pezeshkian. Dans une interview télévisée, il a salué la «contribution décisive du peuple chinois à la défaite du nazisme et du fascisme» et a espéré un «signal de paix».

La santé de Poutine est un sujet de discussion récurrent. Pourtant, il n'a jamais été confirmé que le président russe souffre réellement d'une maladie grave.