Dernière mise à jour: il y a 28 minutes

Ce week-end, des rumeurs ont circulé annonçant la mort de Trump. Si le président américain a rapidement démenti ces rumeurs, de nouvelles photos du républicain relancent les spéculations. Trump semble fatigué et épuisé.

De nouvelles images alimentent les doutes sur la santé de Trump

De nouvelles images alimentent les doutes sur la santé de Trump

1/8 Le président américain a l’air très épuisé. Photo: AFP

Janine Enderli

Ces derniers jours, les gros titres sur l'état de santé de Donald Trump ont fait le tour du monde. Les spéculations sont devenues de plus en plus folles. Certains internautes ont même lancé la rumeur que le président américain allait bientôt mourir.

Les spéculations sont nées d'une ecchymose sur l'une de ses mains. A cela s'ajoute le fait qu'il n'avait rien inscrit à son agenda depuis plusieurs jours.

Les rumeurs sont allées bon train. Et Trump en a eu assez. Il s'est exprimé personnellement sur sa santé sur Truth Social. La déclaration n'est pas vraiment longue. Elle ne contient que six mots. «NEVER FELT BETTER IN MY LIFE.» En français? «Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie.»

De quoi mettre fin aux spéculations? Pas tout à fait. Lundi, de nouvelles photos de Trump sont apparues, le montrant en route vers un terrain de golf. Le président américain semble fatigué et usé. Une fois assis dans sa voiture, Trump fait signe aux journalistes.

L'interview de J.D. Vance a alimenté les rumeurs

Les rumeurs ont en outre été alimentées par une interview du vice-président américain. Dans cet entretien accordé à «USA Today», J.D. Vance a assuré qu'il prendrait la relève en cas de «terrible tragédie». Mais il a également assuré que le républicain était «en pleine forme».

La santé des personnes exposées, comme les présidents et les membres de la famille royale, est régulièrement au cœur de rumeurs. Un autre exemple? Il y a trois ans, Vladimir Poutine avait été victime d'une rumeur selon laquelle il pourrait bientôt devenir aveugle et qu'il souffrait d'un cancer. Ces informations avaient alors été rapidement démenties.