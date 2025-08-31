Depuis son entrée en fonction, le vice-président américain J.D. Vance s'est fait remarquer pour ses nombreuses vacances. Les politologues pensent que ce n'est pas un hasard. Serait-ce une tentative du président Trump pour le mettre à l'écart?

1/5 Jusqu'à présent, J. D. Vance s'est surtout fait connaître pour ses loisirs comme le golf... Photo: Getty Images

Fabrice Obrist

En janvier de cette année, J.D. Vance a pris ses fonctions de vice-président des États-Unis. Depuis, il a été aperçu aux quatre coins du monde, notamment en train de skier dans le Vermont, à Disneyland ou encore en train de pêcher en Grande-Bretagne. On estime que le vice-président a déjà pris huit fois des vacances au cours des sept premiers mois de son mandat. Et ce n'est probablement pas un hasard. Matthew Beckmann, professeur de sciences politiques à l'université de Californie à Irvine, a analysé les congés de l'homme politique.

«Le président veut-il le tenir à l'écart?»

Selon le politologue, ces nombreuses vacances seraient liées à la fonction de J.D. Vance et au président américain Donald Trump. Les vice-présidents sont «maintenus en marge de la vie du président, en dehors de son cercle intérieur, loin du bureau ovale», explique Matthew Beckmann. Le professeur poursuit: «La vraie question est de savoir qui décide de l'agenda du vice-président. J.D. Vance souhaite-t-il prendre ces vacances ou est-ce une volonté du président de le tenir à l'écart?»

Sous l'ancien président américain Jimmy Carter, le rôle du vice-président a gagné en importance. Néanmoins, selon Matthew Beckmann, cette fonction reste aujourd'hui encore de nature plutôt symbolique. «Certains disent que les vacances, c'est n'avoir rien à faire de la journée. D'autres disent la même chose de la fonction de vice-président.»

Les démocrates râlent, les républicains ripostent

Les démocrates s'agacent des nombreuses sorties du vice-président. «Il est clair que J.D. Vance se sent redevable aux super-riches avec lesquels il passe des vacances et non aux Américains qui travaillent et qui souffrent de la politique de Trump», a déclaré Kendall Witmer du comité national des démocrates.

J.D. Vance pourrait contester cette affirmation. Notamment parce que l'homme de 41 ans n'a pas pris que des «vacances». Il a souvent combiné ses excursions à l'étranger avec des rendez-vous professionnels. Les républicains ripostent donc. «Les démocrates mentent sans vergogne au sujet du vice-président et du bilan extrêmement réussi de l'administration Trump sur la scène mondiale.» Selon eux, J.D. Vance a eu des discussions importantes dans de nombreux domaines politiques.

«Nous avons passé de très bons moments»

Les nombreux voyages de J.D. Vance ne font pas que des heureux auprès de la population américaine. Les salariés américains moyens ont à peine 11 à 20 jours de vacances par an, en fonction du secteur et de l'ancienneté. Malgré tout, le vice-président ne semble pas se sentir mal.

Dans un podcast, le républicain a déclaré à propos de son excursion à Disneyland: «Je suis désolé pour tous ceux qui sont allés à Disneyland et ont dû faire face à de longues files d'attente. Mais nous avons passé un très bon moment.»