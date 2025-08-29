DE
«Une énergie incroyable»
La santé de Trump sème le trouble, J.D. Vance se tient prêt

Il est prêt à s'engouffrer dans la brèche. Dans une interview, le vice-président américain J.D. Vance est revenu sur les rumeurs concernant l'état de santé de Trump et s'est exprimé sur une éventuelle succession.
Publié: 13:41 heures
Trump et J.D. Vance dans le bureau ovale.
Photo: Imago
Janine Enderli et BliKI

Au milieu des spéculations incessantes sur la santé de Donald Trump, son vice-président J. D. Vance assure être prêt à prendre la relève en cas d’urgence. Dans une interview accordée à «USA Today», il a affirmé sans détour: «Si, Dieu nous en préserve, une terrible tragédie devait se produire, je ne peux pas imaginer de meilleure préparation pour ce poste que celle reçue au cours des 200 derniers jours.» Selon lui, Donald Trump lui aurait transmis de précieux enseignements.

Les médias américains avaient auparavant relevé un important bleu à la main du président américain, aperçu lors d’une rencontre avec le président sud-coréen Lee Jae Myung.

«Une énergie incroyable»

J.D. Vance a aussitôt nuancé ses propos pour dissiper tout doute sur l’état de santé de Donald Trump: «Le président est en excellente santé… Il a une énergie incroyable!» Il se dit convaincu de la capacité du républicain à aller au bout de son mandat. «Il fera de grandes choses pour le peuple américain.»

A 78 ans, Donald Trump était le président le plus âgé à avoir prêté serment. A l'inverse, J.D. Vance est, à 41 ans, l’un des vice-présidents les plus jeunes de l’histoire.

Vance sera-t-il le successeur de Trump?

Donald Trump a certes récemment décrit J.D. Vance comme son héritier «le plus probable». Mais il ne s’est pas encore exprimé clairement sur ses intentions pour 2028. Dans son entretien, J.D. Vance n’a eu que des éloges pour son chef. Il a évoqué le «style inimitable» de Donald Trump dans la décoration de la Maison Blanche et l’aménagement du Bureau ovale.

«Ma première visite a été époustouflante. J’ai été impressionné par la grandeur du bureau et l’incroyable histoire qui s’y est écrite. Mais pour être honnête, l’atmosphère y était très sombre.» Grâce aux rénovations, estime J.D. Vance, le lieu est désormais digne d’un véritable leader du monde libre.

