La Chine célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une grande parade militaire à Pékin. Le président Xi Jinping, aux côtés de Vladimir Poutine et Kim Jong-un, déclare la Chine «inarrêtable» et appelle à la paix mondiale.

1/5 Photo de groupe des invités d'honneur du défilé militaire à Pékin: Ueli Maurer (cercle rouge) pose avec Xi, Poutine et Kim.

La grande parade militaire chinoise commémorant la fin de la seconde guerre mondiale a commencé mercredi matin à Pékin sous les yeux des présidents chinois Xi Jinping, russe Vladimir Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Lançant le défilé, Xi Jinping a déclaré mercredi que la Chine était «inarrêtable». «La noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément», a-t-il ajouté. «Aujourd'hui, l'humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation», a poursuivi M. Xi.

Le président chinois avait accueilli son homologue russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avant d'assister en compagnie d'une vingtaine de dirigeants étrangers au grand défilé. M. Xi a serré la main tour à tour à M. Poutine puis à M. Kim ainsi qu'aux autres invités avant de marcher sur le tapis rouge, M. Poutine immédiatement à la droite de M. Xi et M. Kim à sa gauche, à la tête du groupe des dirigeants, selon les images de la télévision.

Ueli Maurer a accepté l'invitation

Un invité suisse avait aussi fait le déplacement: l’ancien conseiller fédéral et ex-président de la Confédération Ueli Maurer s’est rendu à Pékin. En revanche, de nombreux diplomates occidentaux ont brillé par leur absence. L’événement a ainsi pris des allures de vitrine géopolitique : la Chine s’est affichée aux côtés de deux dirigeants considérés en Occident comme des agresseurs dans la guerre en Ukraine — un signal qui a suscité de vives réactions.

Dans son discours, Xi Jinping a remercié «les gouvernements étrangers et les amis internationaux qui ont soutenu le peuple chinois dans sa résistance contre l’agression et lui ont apporté leur aide».

Un événement rare et symbolique

Selon Claus Soong, du centre de recherche berlinois Merics, Pékin poursuit avant tout des objectifs de politique étrangère avec cette parade. «C’est une plateforme pour réinterpréter la mémoire historique de la Seconde Guerre mondiale», estime-t-il. La Chine entend montrer qu’elle est aujourd’hui suffisamment puissante pour imposer sa propre vision de l’histoire et de l’ordre mondial.

La parade militaire organisée par le régime communiste pour le 80e anniversaire de la capitulation du Japon a été la plus imposante jamais tenue en République populaire. Ce rare événement dans la capitale a aussi permis de dévoiler de nouvelles unités et des systèmes d’armement inédits de l’Armée populaire de libération.