Donald Trump s'est fendu d'un message sarcastique sur son réseau Truth Social.
Donald Trump a déclaré mardi que son homologue chinois Xi Jinping «conspirait» avec les dirigeants russe et nord-coréen Vladimir Poutine et Kim Jong Un qu'il reçoit à Pékin à l'occasion d'une immense parade militaire commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
«Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une excellente journée de célébrations», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong Un pendant que vous conspirez contre les Etats-Unis d'Amérique», a-t-il ajouté dans un message à la tonalité sarcastique.
