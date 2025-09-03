Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong Un assistent mercredi à un défilé militaire géant à Pékin, afin de célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette réunion historique apparait comme une démonstration de force face aux occidentaux.

Kim Jong Un (g) et Vladimir Poutine (d) vont rejoindre Xi Jinping à Pekin pour une parade XXL. Photo: POOL/AFP via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping a accueilli mercredi le président russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pékin. Le grand défilé militaire commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale auquel ils doivent assister s'est ouvert ce mercredi.

Xi a serré la main tour à tour à Poutine puis à Kim ainsi qu'aux autres invités avant de marcher sur le tapis rouge, Poutine immédiatement à la droite de Xi et Kim à sa gauche, à la tête du groupe des dirigeants, selon les images de la télévision. Trois grands leaders anti-occidentaux ensemble au coeur de Pékin: l'image devrait entrer dans l'histoire.

Le symbole se veut fort: les trois hommes réunis dans la célébration de la victoire sur les menées hégémoniques du Japon et de l'Allemagne nazie au moment où ils sont engagés dans une épreuve de force stratégique avec les Occidentaux, Etats-Unis en tête.

La présence de Kim Jong Un, arrivé au défilé mercredi matin, en compagnie de ses deux puissants voisins est une première. Les trois responsables se sont ainsi retrouvés au milieu de la vingtaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernement venus eux aussi assister à ce qui s'annonce comme une démonstration de force chinoise.

Pékin sous haute surveillance

Les invités verront pendant 70 minutes les troupes marcher à une impeccable cadence, les avions survoler l'avenue de la Paix éternelle en formations serrées et de nouveaux armements se succéder sur de lourdes remorques. Le défilé sera précédé vers 9h heure locale (3h, heure Suisse) par un discours du président Xi dont des millions de compatriotes ont péri pendant la longue guerre contre le Japon dans les années 1930 et 1940.

La capitale chinoise est placée depuis des jours sous très haute surveillance militaire et policière. Un vaste périmètre est fermé à la circulation autour de la place Tiananmen.

Jamais depuis son accession au pouvoir fin 2011, Kim Jong Un, avare de sorties hors de son pays reclus et soumis à de lourdes sanctions internationales, ne s'est montré dans une telle réunion de dirigeants étrangers. Sa proximité avec Xi Jinping et Poutine et ses interactions avec eux et les autres seront scrutées. Comme le seront les armes présentées pendant le défilé.

Un grand coup pour la Chine

C'est pour la Chine un grand coup diplomatique et le point d'orgue d'une séquence de quelques jours au cours de laquelle elle a également accueilli un sommet régional des dirigeants d'une vingtaine de pays eurasiatiques. Le président indonésien Prabowo Subianto, qui avait annulé sa participation au sommet de Tianjin après une vague de manifestations violentes dans son pays, sera bien présent au défilé, a indiqué son gouvernement mardi.

La Chine s'est démenée pour faire la preuve à la fois de son allonge diplomatique et de sa puissance militaire, dans un contexte de tensions géopolitiques et de guerre commerciale. Xi Jinping a dénoncé lundi les «actes d'intimidation» et «une mentalité de guerre froide et de confrontation de blocs» à l'oeuvre actuellement dans les relations internationales selon lui. A contrario, Xi Jinping et Poutine, en Chine depuis dimanche, ont affiché leur entente.

Le président américain Donald Trump a déclenché après son retour à la Maison Blanche une surenchère de droits de douanes réciproques avec la Chine, avant une mise sur pause. Il vient d'accueillir Poutine en Alaska pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Mais Poutine n'a montré aucun signe de conciliation pendant son séjour en Chine.

Le séjour top secret de Kim Jong Un

Quant à la Corée du Nord, les trois rencontres historiques de Trump avec Kim Jong Un en 2018 et 2019 au cours de son premier mandat pour enrayer la menace nucléaire et balistique que fait peser la Corée du Nord sur les alliés régionaux des Etats-Unis sont restées sans lendemain.

Kim Jong Un a pris du recul sur la scène internationale depuis. Il n'a pas quitté son pays depuis un déplacement en Russie en septembre 2023. Ce sera seulement sa neuvième sortie de Corée du Nord depuis son accession au pouvoir, sans compter deux brefs passages dans la zone démilitarisée à la frontière avec la Corée du Sud.

Il a rallié la Chine dans la plus grande discrétion. Des images vidéo de l'AFP ont montré son train arborant des drapeaux nord-coréens s'approcher de la gare de Pékin après un voyage de près d'une journée entre lundi et mardi.

Son séjour est entouré d'un grand secret. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a indiqué qu'il avait été accueilli par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le maire de Pékin Yin Yong et des responsables du Parti communiste chinois. Selon le Renseignement sud-coréen, il est accompagné de sa fille Kim Ju Ae.