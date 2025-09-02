DE
Aucun progrès en Ukraine
Donald Trump est «très déçu» par Vladimir Poutine

Le président américain Donald Trump se dit «très déçu» par Vladimir Poutine, deux semaines après leur rencontre en Alaska. Aucun progrès n'a été réalisé concernant la guerre en Ukraine, que Trump qualifie de conflit «sans sens».
Publié: 02.09.2025 à 22:59 heures
|
Dernière mise à jour: 02.09.2025 à 23:06 heures
Écouter
AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'est déclaré mardi «très déçu» par son homologue russe Vladimir Poutine, deux semaines après leur rencontre en Alaska qui n'a abouti à aucun progrès substantiel sur une issue à la guerre en Ukraine.

«Nous avions une super relation», a déclaré le président américain lors d'une interview à la radio avec le présentateur Scott Jennings, ajoutant: «Je suis très déçu par le président Poutine. (...) Des milliers de personnes meurent, c'est une guerre qui n'a aucun sens.»

Alliance entre la Russie et la Chine

Donald Trump, 79 ans, n'a cependant pas précisé si sa déception aurait des conséquences pour la Russie, malgré un ultimatum de deux semaines donné à Moscou et qui doit arriver à échéance plus tard cette semaine.

Il a déclaré en outre ne pas être inquiet d'une potentielle alliance entre la Russie et la Chine, peu après une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin mardi, à la veille d'un défilé militaire géant. «Je ne suis pas préoccupé du tout», a affirmé Donald Trump. «Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin, et ils n'utiliseraient jamais les leurs contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu'ils puissent jamais faire», a-t-il ajouté.

Des sanctions à prévoir?

Lundi, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, interrogé par Fox News sur d'éventuelles sanctions à l'encontre de la Russie, a répondu que l'administration Trump allait examiner ses options cette semaine.

Depuis la rencontre en Alaska le 15 août et le coup de fil de Donald Trump lors d'une réunion à la Maison Blanche avec Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens, Vladimir Poutine a fait «l'inverse ce qu'il avait dit vouloir faire», a ajouté Scott Bessent.

«En fait, de manière méprisable et détestable, il a intensifié la campagne de bombardement. Donc je pense qu'avec le président Trump, toutes les options sont sur la table, et je pense que nous allons les examiner très attentivement cette semaine», a-t-il ajouté.



