L'Estonie a annoncé dimanche avoir déjoué in extremis une tentative d'incendie d'une usine de drones orchestrée par le renseignement militaire russe GRU.
«Dans la nuit du 14 novembre, une tentative de sabotage ordonnée par le GRU a visé l'entreprise de défense estonienne Threod Systems», a indiqué le Premier ministre Kristen Michal sur X. «D'importants dégâts ont été évités grâce au renforcement des mesures de sécurité et à la réaction rapide des forces de l'ordre. Les assaillants ont été placés en détention», a-t-il ajouté.
Les faits se sont produits à Viimsi, au nord de Tallinn. L'attaque a été évitée grâce à l'intervention des équipes de sécurité de l'entreprise, et huit personnes, résidant en Lettonie, ont été arrêtées, a indiqué la procureure générale Astrid Asi lors d'une conférence de presse dimanche.
Le chef du gouvernement a dénoncé «un épisode de la guerre hybride plus large que mène la Russie contre l'Europe, avec pour objectif de réduire le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie». «Nous ne nous laisserons pas intimider. L'Estonie se prépare à la possibilité de fermer sa frontière avec la Russie afin de réduire les risques pour notre population et pour notre sécurité nationale», a-t-il dit.
Threod Systems produit des drones de reconnaissance et d'attaque. En août, le sous-traitant de défense Milrem, à Tallinn, avait été visé par une tentative d'incendie et des ressortissants lettons arrêtés.