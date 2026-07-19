Les Etats-Unis bombardent à nouveau l'Iran après la mort de deux de leurs soldats
Les Etats-Unis ont lancé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, disant vouloir «punir» la mort dans des frappes iraniennes de deux militaires américains en Jordanie, a annoncé l'armée américaine.
«Les forces américaines ont commencé à lancer de nouvelles frappes aériennes contre l'Iran sur ordre du commandant en chef», a écrit le Commandement américain pour le Moyen-Orient sur X.
«Ces frappes visent à réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz et à punir rapidement les forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique qui ont lancé des attaques contre des militaires américains en Jordanie la nuit dernière», a-t-il ajouté.
Les agences de presse iraniennes Fars et Tasnim ont, au même moment, fait état d'attaques américaines à Sirik, un port situé face au détroit d'Ormuz dans le sud du pays.
Le Centcom avait annoncé auparavant la mort de deux militaires américains – les premiers depuis la reprise des hostilités le 7 juillet – et la disparition d'un troisième, lors d'«attaques de missiles et drones iraniens» vendredi en Jordanie.
Source. AFP
Deux militaires américains tués, et un porté disparu, après des frappes iraniennes en Jordanie
L'armée américaine a annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d'un troisième lors des frappes iraniennes en Jordanie.
Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'incident s'est produit vendredi alors que les forces américaines et leurs alliés «se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens».
Un militaire américain est toujours porté disparu, tandis que quatre autres ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens, a indiqué le Centcom sur X.
Source: AFP
Le guide suprême iranien menace d'infliger aux Etats-Unis des «leçons inoubliables»
Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé samedi d'infliger des «leçons inoubliables» aux Etats-Unis après la reprise des frappes contre l'Iran, qui prouvent selon lui que la signature de Donald Trump est «sans valeur».
«Maintenant que l'ennemi américain cherche à inciter à la guerre (...) il doit savoir que la chère nation iranienne et le front de la résistance ont des leçons inoubliables à lui offrir», a affirmé l'ayatollah dans un message écrit rapporté par la télévision d'Etat.
«La violation répétée» du protocole d'accord signé entre les deux pays le 17 juin pour faire taire les armes «a une fois de plus démontré à tous que la signature du président américain est sans valeur», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les pays du Golfe qualifient de «crimes de guerre» les attaques iraniennes sur les infrastructures civiles
Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a condamné samedi les attaques iraniennes contre des infrastructures civiles de Bahreïn, de Jordanie et du Koweït, les qualifiant de «crimes de guerre».
«Les actions de l'Iran représentent une escalade extrêmement dangereuse, une grave violation du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que des crimes de guerre (...) compte tenu du ciblage délibéré d'infrastructures et installations civiles», a déclaré dans un communiqué Jasem Mohamed Albudaiwi.
Source: AFP
Le Koweït accuse l'Iran de cibler des sites civils et des infrastructures essentielles
Le Koweït a accusé samedi l'Iran de prendre pour cible des sites civils et des infrastructures essentielles, après des attaques contre une installation pétrolière ainsi qu'une centrale électrique et de dessalement.
«Le ciblage répété de ces installations vitales révèle une démarche hostile systématique visant des sites civils et des infrastructures essentielles, mettant en danger la vie et la sécurité des civils», a déclaré le ministère des Affaires étrangères, condamnant avec force ces attaques.
Source: AFP
Des blessés et des dégâts au Koweït après une attaque iranienne contre un site pétrolier
La compagnie pétrolière nationale du Koweït a fait état samedi de blessés et de dégâts après une attaque iranienne visant une installation pétrolière, selon l'agence de presse officielle KUNA.
«Un site vital de l'industrie pétrolière a été visé par des attaques iraniennes brutales répétées, qui ont fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels», a indiqué la Kuwait Petroleum Corporation, citée par KUNA, précisant que le site avait été évacué et que les blessés avaient reçu des soins.
Source: AFP
Deux incendies en cours après des frappes iraniennes au Koweït, des pompiers blessés
Les pompiers koweïtiens ont annoncé samedi que des attaques iraniennes avaient provoqué des incendies sur deux sites du pays, blessant plusieurs pompiers, peu après une attaque contre une centrale électrique et de dessalement.
Dans un communiqué publié sur X, le service des pompiers a indiqué intervenir sur «deux incendies qui se sont déclarés en deux endroits différents du pays» à la suite des dernières attaques iraniennes, ajoutant que le premier incendie avait fait «plusieurs pompiers blessés ainsi qu'un travailleur», évacués afin de recevoir les soins nécessaires.
Source: AFP
Bahreïn affirme avoir repoussé une nouvelle vague d'attaques iraniennes
L'armée bahreïnie a annoncé samedi que ses défenses aériennes avaient intercepté plusieurs nouvelles attaques iraniennes, un journaliste de l'AFP à Manama ayant entendu plusieurs explosions dans la matinée après le déclenchement des sirènes d'alerte.
«Les systèmes de défense aérienne de la Force de défense de Bahreïn ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes perfides samedi», a indiqué l'armée dans un communiqué, après l'annonce par le ministère de l'Intérieur du déclenchement des sirènes d'alerte à quatre reprises depuis l'aube.
Source: AFP
Le Koweït annonce qu'une deuxième centrale électrique et de dessalement a été attaquée par l'Iran
Le Koweït a annoncé samedi qu'une deuxième centrale électrique et de dessalement d'eau avait été attaquée par l'Iran, provoquant un incendie et la mise à l'arrêt de plusieurs unités de production, au lendemain d'une attaque similaire contre une autre centrale ayant également causé des dégâts.
Dans un communiqué, le ministère de l'Electricité, de l'eau et des Energies renouvelables précise que cette attaque, menée «dans le cadre de l'odieuse agression iranienne», a provoqué «un incendie dans l'un des composants de la centrale, ce qui a nécessité des mesures d'exploitation préventives».
Source: AFP
Les autorités iraniennes annoncent 3 morts, 8 blessés lors de frappes américaines
Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé samedi que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, selon l'agence officielle Irna.
Un responsable de la province «a annoncé que trois personnes étaient tombées en martyrs et que huit personnes avaient été blessées à la suite d'attaques ennemies sur certaines parties de la province d'Hormozgan ce samedi matin», a écrit Irna sur Telegram.
Source: AFP
Les Gardiens disent avoir «stoppé» quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé samedi avoir «stoppé» à l'aide de missiles et de drones quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz que Téhéran a déclaré fermé à la navigation.
«Au cours des dernières heures, quatre navires en infraction, soutenus par l'armée terroriste américaine, ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz, et les quatre navires ont été stoppés sur place lors d'une opération combinée de missiles et de drones», ont indiqué les Gardiens, cités sur Telegram par la télévision d'Etat iranienne.
Source: AFP
L'armée iranienne annonce avoir frappé des cibles au Koweït et en Jordanie
L'armée iranienne a annoncé samedi avoir frappé des cibles militaires au Koweït et en Jordanie en riposte aux bombardements américains contre son territoire, selon la télévision d'Etat.
Les forces iraniennes ont dit avoir visé le camp militaire d'Al-Adiri et la base d'Ali Al-Salem au Koweït, ainsi que la base aérienne d'Al-Azraq dans l'est de la Jordanie, a indiqué la télévision d'Etat sur Telegram.
Au Koweït, l'armée a indiqué sur X être en train de faire face à «des attaques de drones hostiles». Les sirènes d'alerte aérienne ont également retenti à Bahreïn, a annoncé le ministère de l'Intérieur de ce pays du Golfe qui héberge une importante base navale américaine.
Source: AFP