Rockstar Games déplore la fuite de vidéos de «GTA VI», son jeu vidéo attendu pour le 19 novembre. Ces fuites, publiées depuis le 18 août, ont bouleversé l'équipe et perturbé une communication planifiée depuis trois ans.

Rockstar prend enfin la parole sur les fuites de son tant attendu GTA VI

Rockstar prend enfin la parole sur les fuites de son tant attendu GTA VI

AFP Agence France-Presse

Le studio américain Rockstar Games a regretté mercredi la divulgation d'éléments concernant son prochain blockbuster «Grand Theft Auto VI», jeu vidéo le plus attendu de l'année, à travers des vidéos ayant fuité récemment sur internet. «C'est un euphémisme de dire que les vidéos du jeu GTA VI qui ont fuité de cette façon ont dévasté nos équipes», a affirmé sur le réseau social X l'entreprise, qui prévoit de donner jeudi sur Netflix un long aperçu de sa production, attendue pour le 19 novembre.

«Ce n'est évidemment pas comme cela que nous voulions que vous découvriez le jeu après tout ce temps», a-t-elle ajouté, s'excusant pour les délais qui ont affecté son développement. Le sixième opus de cette saga phare met en scène un duo de protagonistes à la «Bonnie and Clyde» dans un univers inspiré de la Floride. Il est particulièrement attendu par les joueurs du monde entier, qui patientent depuis plus de 13 ans et la sortie de «GTA V», deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie.

Vaste plan de communication contrarié

Mais une série de clips postés en ligne depuis le 18 août a révélé des séquences inédites du titre de Rockstar Games. Les auteurs de ces fuites, qui agissent sous le pseudonyme Cyberleek, ont affirmé agir pour dénoncer les pratiques commerciales de l'industrie. Rockstar Games se voit notamment reprocher de vendre plus cher une version avec du contenu additionnel et de ne proposer le jeu qu'en format dématérialisé (en téléchargement, sans disque).

Cet incident a contrarié le vaste plan de communication du groupe, entamé il y a près de trois ans avec une première bande-annonce. Take-Two, la maison mère de Rockstar Games, se démène pour retrouver les coupables et a obtenu de la justice américaine le droit d'exiger de Microsoft et Discord qu'ils transmettent des données pour tenter d'identifier l'origine des fuites.