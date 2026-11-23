Peu après la visite de Vladimir Poutine, poursuivi par la CPI pour crimes de guerre, le Tadjikistan a officiellement annoncé lundi son retrait du Statut de Rome, qui sera effectif en 2027.

Le Tadjikistan se retire de la Cour pénale internationale

Le Tadjikistan se retire de la Cour pénale internationale

AFP Agence France-Presse

Le Tadjikistan a annoncé lundi se retirer officiellement de la Cour pénale internationale (CPI), une démarche effectuée le jour de la visite à Douchanbé vendredi du président russe Vladimir Poutine, lui-même visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Douchanbé a publié lundi la notification de son retrait auprès du Secrétaire général de l'ONU, qu'elle avait transmise vendredi dernier. Le retrait doit entrer en vigueur dans un an.

«La présidence regrette ces développements», a indiqué lundi la CPI dans un communiqué. «Les décisions prises par des Etats parties de se retirer du Statut de Rome risquent de compromettre la quête collective de justice et d'affaiblir les efforts mondiaux visant à mettre fin à l'impunité», a poursuivi l'institution qui siège à La Haye.

Avertissement à la CPI

Lors d'un sommet inédit jeudi en Chine entre les présidents chinois Xi Jinping, américain Donald Trump, et russe Vladimir Poutine, les trois dirigeants ont publié une déclaration commune appelant la CPI à ne pas «outrepasser» ses compétences. Le jour suivant, Vladimir Poutine effectuait une visite au Tadjikistan, pays d'Asie centrale proche de la Russie.

Le Tadjikistan avait signé le Statut de Rome en 1998 et l'avait ratifié en 2000. En mars 2023, la CPI a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du dirigeant russe et de la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, pour des allégations d'enlèvements d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine.

Le Kremlin a qualifié le mandat d'arrêt de la CPI d'«illégal» et affirmé qu'arrêter Vladimir Poutine équivaudrait à une «déclaration de guerre». Le dirigeant russe limite néanmoins désormais ses déplacements à l'étranger. La CPI a été créée en 2002 pour juger les individus accusés des crimes les plus graves : crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.