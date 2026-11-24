Le défunt pape François dit avoir vu le diable à trois reprises et les «portes de l'enfer» une fois, dans un carnet intime et inédit, dont des extraits ont été publiés mardi, avant sa sortie en librairie mercredi.

«Je n'oublie pas ses yeux menaçants et en même temps séduisants»

«Je n'oublie pas ses yeux menaçants et en même temps séduisants»

AFP Agence France-Presse

«Le journal spirituel du pape François», du cardinal argentin Victor Manuel Fernández, inclut des passages tirés d'un journal que Jorge Bergoglio - qui fut pape de 2013 à 2025 - a tenu entre 1992 et 2024, un document qui révèle ses inquiétudes, ses regrets et son autocritique.

Victor Manuel Fernández, préfet du dicastère (ministère) pour la Doctrine de la foi au Vatican, a indiqué que François lui avait demandé de contribuer à faire connaître au monde les réflexions consignées dans ce carnet en plastique noir. À la mort de François, en 2025, le préfet a confié à son successeur, Léon XIV, sa crainte que le carnet ne soit «abandonné dans un quelconque dépôt». Il a obtenu l'autorisation d'en publier des passages.

Il l'a vu et entendu

Dans l'une des révélations les plus intrigantes, François écrit qu'alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, il a vu le diable à trois reprises et a entendu sa voix.

«J'ai découvert que le démon rôdait effrontément, planant avec ruse», a écrit le pape dans son journal le 24 janvier 2021. «Il y a quinze ans environ. Je l'ai vu depuis la fenêtre de la voiture. Je n'oublie pas ses yeux menaçants et, en même temps, séduisants», écrit-il. Lors du deuxième épisode, dans une chapelle carmélite, «il me regarda avec des yeux enflammés».

Le troisième épisode s'est produit lors d'une réunion à Rome. «Je le vis et entendis sa voix, triomphant, possédant tout. (...) Je ne peux pas oublier le puissant râle de sa voix», écrit-il, ajoutant: «Le Seigneur m'a donné la possibilité de me libérer de ces rencontres.»

François a également révélé, le 7 juin 2018, que la nuit précédente, alors qu'il se préparait à aller dormir, il avait «vu les portes de l'enfer». «La séduction païenne dans toute sa force. J'ai regardé un peu et ça m'a terrorisé», dit-il, ajoutant qu'il a alors «pris le chapelet comme une arme».

Il fait aussi son autocritique

Tout au long du journal, François n'hésite pas à se critiquer lui-même, pour ses «sentiments de dédain, d'envie, d'orgueil occasionnels» ou pour avoir ignoré un homme ivre dans la rue qui l'avait interpellé, parce qu'il voulait «marcher tranquillement».

Au cours de la dernière période de sa vie, il regrette d'avoir été «le Jorge arrogant, autosuffisant, cynique et menteur envers lui-même».